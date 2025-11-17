MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Γαλλία: Γυναίκα αυτοκτόνησε κόβοντας τον λαιμό της με αλυσοπρίονο σε πάρκινγκ καταστήματος

THESTIVAL TEAM

Ένα σοκαριστικό περιστατικό εκτυλίχθηκε στην Γαλλία όταν γυναίκα αυτοκτόνησε κόβοντας το λαιμό της με ένα ηλεκτρικό αλυσοπρίονο μπροστά σε πελάτες ενός εμπορικού κέντρου.

Το περιστατικό έγινε γύρω στις 4 το απόγευμα του Σαββάτου (15/11/202) αφού η γυναίκα, που σύμφωνα με πληροφορίες ήταν περίπου 60 ετών, χρησιμοποίησε το αλυσοπρίονο για να αυτοκτονήσει στο πάρκινγκ ενός καταστήματος στην πόλη Gap της επαρχίας Hautes-Alpes στη Γαλλία.

Πυροσβέστες, αστυνομία και ασθενοφόρο έσπευσαν στο σημείο, αλλά δεν μπόρεσαν να την επαναφέρουν.

Σύμφωνα με τοπικές αναφορές, η εισαγγελία της πόλης Gap άνοιξε έρευνα για να διαπιστώσει την αιτία θανάτου, όπως αναφέρει η Daily Mail.

Η γυναίκα μάλιστα ήταν γνωστό ότι είχε αυτοκτονικές τάσεις, σύμφωνα με την εφημερίδα Le Parisien.

Η εισαγγελέας του Gap, Μάριον Λοζακμέρ, δήλωσε στο TF1info το πρωί της Κυριακής ότι «Έχει ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια του θανάτου. Η έρευνα έχει ανατεθεί στο αστυνομικό τμήμα του Gap, μετά την αυτοκτονία αυτής της γυναίκας που γεννήθηκε το 1965».

Γαλλία

