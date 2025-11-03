Γαλλία: Εξετάζει να απαγορεύσει στη Shein τη πρόσβαση στην αγορά αν επαναφέρει προς πώληση κούκλες με χαρακτηριστικά ανήλικου κοριτσιού ως “σεξουαλικά παιχνίδια”
Οι γαλλικές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα ότι πιθανόν να απαγορεύσουν την πρόσβαση της Shein στη γαλλική αγορά αν η κινεζική εταιρεία λιανεμπορίου ξεκινήσει εκ νέου να πουλάει κούκλες με χαρακτηριστικά μικρού κοριτσιού ως “σεξουαλικά παιχνίδια”, τις οποίες ο κινεζικός κολοσσός αποφάσισε να αποσύρει έπειτα από πιέσεις των γαλλικών ρυθμιστικών αρχών που εντόπισαν τα βοηθήματα στην ιστοσελίδα της εταιρείας.
“Αν επαναληφθεί η συμπεριφορά αυτή, θα ασκήσουμε το νόμιμό μας δικαίωμα να αποκλείσουμε την Shein από την πρόσβαση στη γαλλική αγορά”, δήλωσε στο δίκτυο BFM TV ο υπουργός Οικονομικών Ρολάν Λεσκύρ.
Σε επικοινωνία μέσω email που είχε το Reuters με την Shein στη διάρκεια του σαββατοκύριακου, η κινεζική εταιρεία απάντησε: “Τα εν λόγω προϊόντα αποσύρθηκαν αμέσως από την πλατφόρμα μόλις αντιληφθήκαμε αυτά τα σοβαρά ελαττώματα”.
Ο κινεζικός κολοσός fast-fashion πρόκειται να ανοίξει φυσικό κατάστημα -το πρώτο του στη Γαλλία- μεθαύριο Τετάρτη στο Bazar de l’Hôtel de Ville (BVH) του Παρισιού.
Έχει δεχτεί πυρά από τις γαλλικές εταιρείες ένδυσης οι οποίες υποστηρίζουν ότι η Shein υπονομεύει το επιχειρηματικό τους μοντέλο με τις υπερβολικά χαμηλές τιμές της.
Επιπλέον, η Shein σχεδιάζει να ανοίξει πέντε ακόμη καταστήματα στα εμπορικά κέντρα Galeries Lafayette στην Ντιζόν, την Γκρενόμπλ, τη Λιμόζ, την Ανζέρ και στη Ρέιμ.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ