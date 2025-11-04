Γαλλία: Έρευνα για τον αλγόριθμο του TikTok – Ενδέχεται να ωθεί ανηλίκους “προς την αυτοκτονία”

Η γαλλική δικαιοσύνη ξεκίνησε προκαταρκτική έρευνα έπειτα από μία αναφορά που κατέθεσε ο βουλευτής Αρτούρ Ντελαπόρτ, ο οποίος κατήγγειλε την «ευκολία πρόσβασης» των «ανηλίκων» στον αλγόριθμο του TikTok, «ο οποίος ενδέχεται να ωθεί» τους πιο «ευάλωτους προς την αυτοκτονία», ανακοίνωσε σήμερα η εισαγγελέας του Παρισιού Λορ Μπεκό.

Η επιτροπή έρευνας της γαλλικής εθνοσυνέλευσης για το TikTok, στην οποία προεδρεύει ο σοσιαλιστής Αρτούρ Ντελαπόρτ, συνέστησε τον Σεπτέμβριο να απαγορευτούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τους ανηλίκους κάτω των 15 ετών και μια «ψηφιακή απαγόρευση κυκλοφορίας» για τους 15-18 ετών σε μια προσπάθεια να περιοριστεί μια «αλγοριθμική παγίδα», επικίνδυνη για τους νέους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ