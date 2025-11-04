MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Γαλλία: Έρευνα για τον αλγόριθμο του TikTok – Ενδέχεται να ωθεί ανηλίκους “προς την αυτοκτονία”

|
THESTIVAL TEAM

Η γαλλική δικαιοσύνη ξεκίνησε προκαταρκτική έρευνα έπειτα από μία αναφορά που κατέθεσε ο βουλευτής Αρτούρ Ντελαπόρτ, ο οποίος κατήγγειλε την «ευκολία πρόσβασης» των «ανηλίκων» στον αλγόριθμο του TikTok, «ο οποίος ενδέχεται να ωθεί» τους πιο «ευάλωτους προς την αυτοκτονία», ανακοίνωσε σήμερα η εισαγγελέας του Παρισιού Λορ Μπεκό.

Η επιτροπή έρευνας της γαλλικής εθνοσυνέλευσης για το TikTok, στην οποία προεδρεύει ο σοσιαλιστής Αρτούρ Ντελαπόρτ, συνέστησε τον Σεπτέμβριο να απαγορευτούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τους ανηλίκους κάτω των 15 ετών και μια «ψηφιακή απαγόρευση κυκλοφορίας» για τους 15-18 ετών σε μια προσπάθεια να περιοριστεί μια «αλγοριθμική παγίδα», επικίνδυνη για τους νέους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TikTok Γαλλία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 13 ώρες πριν

Τροχαίο δυστύχημα στην Κυψέλη: Ένας νεκρός από σύγκρουση μηχανής με αυτοκίνητο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 5 ώρες πριν

ΠΑΕ ΠΑΟΚ: Ο καθένας μπορεί να διαπιστώσει ποιοι θέλουν και ποιοι όχι την κατασκευή της Νέας Τούμπας από τον Ιβάν Σαββίδη

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 46 λεπτά πριν

Υπολείμματα φυτοφαρμάκων: Το 97% των τροφίμων εντός ορίων στη χώρα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 10 ώρες πριν

Πέντε συλλήψεις για ναρκωτικά σε Σέρρες, Ημαθία, Πέλλα – Ανήλικος με χασίς, κροτίδες και σιδερογροθιά μεταξύ των συλληφθέντων – Δείτε φωτο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 18 ώρες πριν

Ο “χάρτης” πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ για αυτή την εβδομάδα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 17 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Σήμερα το forum στο δημαρχιακό μέγαρο με θέμα “προσαρμόζοντας τις πόλεις μας στην κλιματική αλλαγή”