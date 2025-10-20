MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Γαλλία: Ένας νεκρός από ανεμοστρόβιλο “τέρας” που έπληξε περιοχή κοντά στο Παρίσι – Δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του μετά από μεγάλο ανεμοστρόβιλο που έπληξε την περιοχή Βαλ ντ’ Ουαζί, βόρεια του Παρισιού, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νούνιες.

Ο Γάλλος υπουργός δήλωσε ότι παρακολουθεί στενά την κατάσταση, και πρόσθεσε ότι υπήρξαν και πολλοί τραυματίες ως αποτέλεσμα του ανεμοστρόβιλου.

Επίσης, κτίρια της περιοχής έχουν υποστεί ζημιές.

Δείτε βίντεο

Γαλλία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 13 ώρες πριν

Δύσκολες στιγμές για τον Κώστα Μακεδόνα: “Αντίο αγοράκι μου”

MEDIA NEWS 21 ώρες πριν

Κατερίνα Καινούργιου: Εγώ δεν ήμουν σχολή Μενεγάκη, αλλά θυμάμαι να περιμένω να δω τη Γερμανού

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 5 ώρες πριν

Εργασίες συντήρησης οδοστρώματος και σήμερα στην 29η Επαρχιακή Οδό Θεσσαλονίκης – Τριλόφου – Όρια Νομού

LIFESTYLE 17 ώρες πριν

Θανάσης Βισκαδουράκης: Κάνω ένα επάγγελμα που μου ήρθε κατά λάθος στη ζωή, δεν ήθελα να γίνω ηθοποιός

LIFESTYLE 3 ώρες πριν

Δύσκολες ώρες για τον Κώστα Μακεδόνα – Πέθανε ο αγαπημένος του γάτος

LIFESTYLE 30 λεπτά πριν

Ναταλία Δραγούμη: Είδα τη μητέρα μου να σώζεται από την ψυχανάλυση