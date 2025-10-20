Γαλλία: Ένας νεκρός από ανεμοστρόβιλο “τέρας” που έπληξε περιοχή κοντά στο Παρίσι – Δείτε βίντεο
Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του μετά από μεγάλο ανεμοστρόβιλο που έπληξε την περιοχή Βαλ ντ’ Ουαζί, βόρεια του Παρισιού, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νούνιες.
Ο Γάλλος υπουργός δήλωσε ότι παρακολουθεί στενά την κατάσταση, και πρόσθεσε ότι υπήρξαν και πολλοί τραυματίες ως αποτέλεσμα του ανεμοστρόβιλου.
Επίσης, κτίρια της περιοχής έχουν υποστεί ζημιές.
Δείτε βίντεο
20/10/2015 – 18h10 : 🌪️TORNADE À ERMONT
Voici les impressionnantes images de la tornades qui a touché Ermont en fin d’après midi. Elle a provoqué d’importants dégâts entre Ermont et Sannois.
Vidéo de Mlb Nini pour @MeteoNordParis pic.twitter.com/4Qd6WXXlmt— Météo Nord Parisien 🌪⚡️🌈☀️ (@MeteoNordParis) October 20, 2025
Tornado hits Ermont & Eaubonne, Val-d'Oise, France. 1 dead, multiple injured.— GeoTechWar (@geotechwar) October 20, 2025
Heavy damage, 3 cranes down, many roofs blown off, trees uprooted.
Serious destruction in these municipalities. #tornade pic.twitter.com/8nRLUNBQDz