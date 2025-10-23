Γαλλία-δολοφονία της 12χρονης Λολά: Κανένας κλονισμός της κρίσης της κατηγορούμενης, σύμφωνα με ειδικούς της ψυχιατρικής

Η Νταμπία Μπενκιρέντ, που κατηγορείται ότι βίασε, βασάνισε και σκότωσε τη Λολά Νταβιέ, ηλικίας 12 ετών, στο Παρίσι το 2022, δεν πάσχει από καμία «ψυχική νόσο που θα είχε κλονίσει ή επηρεάσει την κρίση της» και μπορεί επομένως να δικαστεί και να καταδικαστεί, εκτίμησαν σήμερα τρεις ψυχίατροι ενώπιον του κακουργιοδικείου του Παρισιού.

Την πέμπτη ημέρα μιας δίκης, στην οποία οι δηλώσεις της κατηγορούμενης δεν επαρκούν από μόνες τους για να εξηγήσουν τον φρικτό θάνατο του κοριτσιού τη 14η Οκτωβρίου του 2022, οι ειδικοί της ψυχιατρικής επιστήμης επιχειρούν να αποσαφηνίσουν τα κίνητρά της και τις πράξεις της.

Στο δικαστήριο, οι γιατροί απέκλεισαν «κάθε ψυχιατρική παθολογία» της Νταμπία Μπενκιρέντ, ηλικίας σήμερα 27 ετών, δεν εντόπισαν «κανένα ψυχοπαθολογικό στοιχείο που θα την απάλλασσε», «κανένα στοιχείο που να συνδέεται με κάποια ψύχωση, καμία διπολική διαταραχή, καμία αγχώδη διαταραχή».

«Αντιθέτως», έχουσα μια «φυσιολογική» νοημοσύνη, εμφανίζεται «να έχει κυριαρχία και έλεγχο της στιγμής, κάτι που συναντάμε σε λίγες περιπτώσεις σε μια γυναίκα», σημείωσε μια πρώτη ψυχίατρος, «σαν να διασκόρπιζε στοιχεία στον λόγο της και εναπόκειτο σε εμάς να συναρμολογήσουμε το παζλ».

Όμως, ακόμα κι αν το έγκλημα μοιάζει «τρελό», η δράστριά του δεν είναι απαραίτητα, υπογράμμισε η ειδικός. «Όταν μια ενέργεια δεν μπορεί να γίνει κατανοητή, έχουμε την τάση να αναφερόμαστε στην τρέλα ενός προσώπου, που έχει χάσει τα λογικά του και διέπεται από μια ψυχική διαταραχή».

«Εντούτοις», συνέχισε η ίδια, «υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν ψυχικές διαταραχές», όμως διαπράττουν πράξεις «χωρίς αυτή να εμπίπτει στο πεδίο της ψύχωσης, της παράνοιας, της σχιζοφρένειας… Αυτό συμβαίνει».

Γιατί, επομένως, και πώς η Νταμπία Μπενκιρέντ κατάφερε να προσελκύσει, να απαγάγει, να βιάσει, να βασανίσει και να σκοτώσει τη μαθήτρια μέσα στο διαμέρισμα της αδελφής της στο 19ο διαμέρισμα του Παρισιού;

«Πιστεύω πως τα κίνητρα είναι κατά κύριο λόγο σεξουαλικά: με κάτι που θα μπορούσε να αντηχήσει μια τραυματική εμπειρία σε μια πολύ πρώιμη παιδική ηλικία, για την οποία εκείνη δεν είχε πλήρη επίγνωση, προκειμένου στη συνέχεια να προκαλέσει τον θάνατο αυτού του παιδιού», απάντησε η ψυχίατρος.

Μέσα στη δικαστική αίθουσα, η οικογένεια της Λολά ξέσπασε σε κλάματα, όταν ένας δεύτερος ειδικός εξήγησε ότι η Νταμπία Μπενκιρέντ δεν είχε «καμία ενσυναίσθηση για το θύμα και την οικογένειά του», όμως «ανησυχούσε πολύ για τη δικαστική της κατάσταση», λέγοντας πως «κανείς δεν έβαλε τον εαυτό του στη θέση της».

Η Νταμπία Μπενκιρέντ είναι αντιμέτωπη με την ισόβια κάθειρξη, με την ετυμηγορία να αναμένεται να ανακοινωθεί αύριο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ