MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Γαλλία-Δημοτικές Εκλογές: Ο Εμανουέλ Γκρεγκουάρ νικητής στο Παρίσι – Η ακροδεξιά έχασε στις μάχες στην Τουλόν και την Μασσαλία

|
THESTIVAL TEAM

Ο σοσιαλιστής Εμανουέλ Γκρεγκουάρ είναι ο νικητής της ψηφοφορίας των δημοτικών εκλογών στο Παρίσι, εξασφαλίζοντας 50% έως 53% των ψήφων, σύμφωνα με τα αποτελέσματα τριών exit poll, απέναντι στην υποψήφια της δεξιάς και υπουργό των κυβερνήσεων Σαρκοζί και Μακρόν Ρασιντά Ντατί που έπεται με 37% έως 40% των ψήφων.

Η αριστερά διατήρησε την Μασσαλία, δεύτερη σε μέγεθος πόλη της Γαλλίας, απέναντι στον υποψήφιο του Εθνικού Συναγερμού, σύμφωνα με τα exit poll.

Ο απερχόμενος δήμαρχος της Μασσαλίας Μπενουά Παγιάν αναμένεται να λάβει 53% έως 55,2% των ψήφων έναντι του ακροδεξιού υποψήφιου Φρανκ Αλιζιό που έπεται με 39,1% έως 41,5% των ψήφων.

Ο πρώην πρωθυπουργός της κυβέρνησης του Εμανουέλ Μακρόν Εντουάρ Φιλίπ επανενεξελέγη δήμαρχος της Χάβρης εξασφαλίζοντας ποσοστό 47% .

Ο ακροδεξιός Εθνικός Συναγερμός απέτυχε να κερδίσει την πόλη της Τουλόν, που αποτελούσε, μαζί με την Μασσαλία, έναν από τους κύριους στόχους του στις δημοτικές εκλογές.

Η βουλευτής του Εθνικού Συναγερμού Λορ Λαβαλέτ (46,5%) ηττήθηκε στην Τουλόν από την υποψήφια της δεξιάς Ζοζέ Μασί που εξασφάλισε το 53,5% των ψήφων, σύμφωνα με exit poll του Elabe.

Στην Νίκαια, νικητής των δημοτικών εκλογών είναι ο σύμμαχος του Εθνικού Συναγερμού Ερίκ Σιοτί με το 45% , έναντι του υποψηφίου της δεξιάς που εξασφάλισε το 39,5% και της συμμαχίας της αριστεράς που ακολούθησε με το 15,5%.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Γαλλία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 7 ώρες πριν

Το Ιράν απειλεί να κλείσει πλήρως τα Στενά του Ορμούζ σε περίπτωση επίθεσης των ΗΠΑ σε ενεργειακές υποδομές

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 13 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 54χρονο για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ στη Σίνδο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 12 ώρες πριν

Γιώργος Τσαγκαράκης: Ποιος τον κατήγγειλε και άνοιξε την έρευνα για τα πλαστά έργα τέχνης του γκαλερίστα στο Κολωνάκι – Δείτε εικόνες

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 16 ώρες πριν

Η κωμωδία “Πώς να Προσποιείστε ότι θα έρθουν Καλύτερες Μέρες: Στον Βυσσινόκηπο του Τσέχωφ” για μια τελευταία παράσταση στη Θεσσαλονίκη

ΥΓΕΙΑ 23 ώρες πριν

Οι βραδινές συνήθειες που μπορείς να μειώσεις για καλύτερο ύπνο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 13 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν τέσσερις ανήλικοι για βανδαλισμούς σε σχολείο στον Εύοσμο