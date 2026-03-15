FT: Υπουργοί της ΕΕ θα συζητήσουν τη διεύρυνση της αποστολής “Ασπίδες” στα Στενά του Ορμούζ

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συζητήσουν για μια πιθανή επέκταση της ναυτικής αποστολής της ΕΕ “Ασπίδες” στο Στενό του Χορμούζ, έγραψαν σήμερα οι Financial Times, επικαλούμενοι έναν αξιωματούχο με γνώση των συζητήσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Μια κοινή ναυτική αποστολή Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ηνωμένων Εθνών για τη διασφάλιση ενός ασφαλούς διάπλου «μοιάζει πιθανότερη» σε σύγκριση με το ενδεχόμενο χώρες της ΕΕ να προσεγγίζουν το Ιράν σε διμερές επίπεδο, είπε ο αξιωματούχος, σύμφωνα με τους FT.

Το Ρόιτερς δεν μπορεί προς το παρόν να επαληθεύσει το δημοσίευμα.