Φρίκη στο Τέξας: Ανάγκαζε τον 3χρονο γιο της να χρησιμοποιεί σωλήνα σίτισης και αναπηρικό αμαξίδιο

Μητέρα από το Τέξας αντιμετωπίζει πολλαπλές κατηγορίες, αφού φέρεται να υπέβαλε τον 3χρονο γιο της σε ιατρική κακοποίηση.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου του Σερίφη της Κομητείας Tarrant (TCSO), την οποία εξασφάλισε το περιοδικό PEOPLE, η Kaitlyn Laura συνελήφθη στις 19 Μαρτίου με την κατηγορία πρόκλησης σωματικής βλάβης που αποτελεί κακούργημα πρώτου βαθμού σύμφωνα με τη νομοθεσία της Πολιτείας του Τέξας. Η 31χρονη αντιμετωπίζει μία επιπλέον κατηγορία για βαριά επίθεση με όπλο, σύμφωνα με την αστυνομία.

Η Laura αφέθηκε ελεύθερη από τη φυλακή της Κομητείας Tarrant με εγγύηση 75.000 δολαρίων στις 29 Μαρτίου.

Η γυναίκα ισχυριζόταν ότι ο γιος της έπασχε από εγκεφαλική παράλυση και δεν μπορούσε να περπατήσει, ενώ χωρίς λόγο τον είχε υποβάλει σε χρήση σωλήνα σίτισης και αναπηρικού αμαξιδίου.

Σύμφωνα με ένορκη κατάθεση σύλληψης η Laura είχε πει στην ομάδα γαστρεντερολογίας του Cook Children’s Medical Center στο Fort Worth ότι ο γιος της είχε «προβλήματα σίτισης».

Συνέχιζε να επισκέπτεται το ιατρικό κέντρο, υποστηρίζοντας ότι η κατάσταση του γιου της «επιδεινωνόταν» και ότι δεν έτρωγε, σύμφωνα με τα ίδια μέσα.

Στο παιδί τελικά τοποθετήθηκε σωλήνας σίτισης μέσω του στομάχου στις 20 Μαΐου, ωστόσο το ιατρικό προσωπικό άρχισε να υποψιάζεται ότι κάτι δεν πάει καλά όταν η Laura επέστρεψε στο νοσοκομείο, ισχυριζόμενη ότι ο γιος της αντιμετώπιζε προβλήματα με τον σωλήνα, παρότι το προσωπικό τον είχε δει να «τρώει πολλαπλά γεύματα από το στόμα». Το παιδί επίσης προσπάθησε να σταθεί όρθιο, ενώ η μητέρα του επέμενε να χρησιμοποιεί αναπηρικό αμαξίδιο, σύμφωνα με το «The Dallas Morning News».

Ο γιος της Laura υποβλήθηκε επίσης σε αρκετές περιττές χειρουργικές επεμβάσεις και θεραπείες μέσα σε διάστημα ενός έτους.

Η φερόμενη ιατρική κακοποίηση του παιδιού αναφέρθηκε για πρώτη φορά στην Υπηρεσία Προστασίας Παιδιών (CPS) τον Ιούνιο του 2025, αφού οι γιατροί διαπίστωσαν ότι οι ιατρικές παθήσεις που η Laura ισχυριζόταν ότι είχε ο γιος της ήταν ψευδείς ή υπερβολικά διογκωμένες και ότι οι θεραπείες που λάμβανε ήταν περιττές.

Το Αστυνομικό Τμήμα του Glen Rose (GRPD) διαβίβασε την υπόθεση στο Γραφείο του Εισαγγελέα της Κομητείας Johnson (JCDAO).

Ο 3χρονος τέθηκε σε ανάδοχη φροντίδα στις 14 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με τη The Dallas Morning News, η οποία επικαλέστηκε την αστυνομική ένορκη κατάθεση.

Σύμφωνα με το CBS News, η Laura είχε δώσει «αντικρουόμενες» περιγραφές σχετικά με τη γέννηση του γιου της. Τον Οκτώβριο του 2024, φέρεται να είπε στην Υπηρεσία Πρώιμης Παιδικής Ανάπτυξης ότι είχε «τραυματικό τοκερό», ενώ πέντε μήνες αργότερα φέρεται να ισχυρίστηκε στο Cook Children’s Health Care System ότι το παιδί «χρειάστηκε οξυγόνο κατά τον τοκετό».

Αναφέρεται επίσης ότι δημιούργησε αρκετούς λογαριασμούς συγκέντρωσης χρημάτων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να στηρίξει την ιατρική φροντίδα του γιου της, σύμφωνα με το ίδιο μέσο.

Πρόσθεσε επίσης: «Υπάρχουν ουλές στο σώμα του από εκείνες τις χειρουργικές επεμβάσεις που δεν ήταν απαραίτητες, και κάποια στιγμή θα πρέπει να του εξηγήσουν: “Γιατί υπάρχουν αυτές εδώ;” Επομένως, μπορεί να υπάρξει τραύμα που θα τον ακολουθεί για πολλά, πολλά χρόνια ακόμη», ανέφερε ο σερίφης της Κομητείας Tarrant, Bill Waybourn.

Το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Tarrant (TCSO) ανέφερε στην ανακοίνωσή του: «Υπάρχει επιπλέον έρευνα σχετικά με κατηγορίες απάτης εις βάρος του Medicaid για περιττές ιατρικές θεραπείες».

Οι αρχές πρόσθεσαν ότι «οι ντετέκτιβ γνωρίζουν τουλάχιστον τρεις ξεχωριστούς λογαριασμούς GoFundMe που δημιούργησε η Laura για να ζητήσει χρηματικές δωρεές τόσο για την ίδια όσο και για τα ιατρικά έξοδα του παιδιού της».

'Their own pleasure of getting the sympathy': Mom forced son into getting multiple unnecessary feeding tubes, police say https://t.co/EfZL6EBd3v — Law & Crime (@lawcrimenews) April 2, 2026

