Φρίκη στην Ιταλία: Γυναίκα τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι τον 9χρονο γιό της

Μια τρομερή οικογενειακή τραγωδία συγκλόνισε το βράδυ της Τετάρτης (12/11) την κοινότητα της Μούτζια, ένα μικρό χωριό στα περίχωρα της Τεργέστης.

Μια 55χρονη γυναίκα, ουκρανικής καταγωγής, φέρεται να .σκότωσε τον 9χρονο γιο της κόβοντας του το λαιμό με ένα μαχαίρι κουζίνας μέσα στο σπίτι τους και στη συνέχεια αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει. Η μητέρα ήταν χωρισμένη από τον πατέρα του παιδιού και η οικογένεια παρακολουθούνταν από τις κοινωνικές υπηρεσίες.

Ο πατέρας, στον οποίο είχε ανατεθεί η επιμέλεια του παιδιού μετά το χωρισμό, όταν δεν κατάφερε να επικοινωνήσει με τη γυναίκα, ζήτησε την παρέμβαση της αστυνομίας. Όταν οι αστυνομικοί της κινητής ομάδας της Τεργέστης μπήκαν στο διαμέρισμα, το παιδί ήταν νεκρό εδώ και αρκετές ώρες. Το σώμα του βρέθηκε στο μπάνιο.

Στον τόπο του εγκλήματος έσπευσαν οι Καραμπινιέρι και το ιατρικό προσωπικό του κέντρου άμεσης βοήθειας. Η γυναίκα, σε κατάσταση σοκ, προσπάθησε να αυτοτραυματιστεί, αλλά από τις πρώτες ιατρικές εξετάσεις φέρεται ότι απλώς προσποιήθηκε μια απόπειρα αυτοκτονίας.

Πηγή: ertnews.gr