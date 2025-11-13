MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Φρίκη στην Ιταλία: Γυναίκα τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι τον 9χρονο γιό της

|
THESTIVAL TEAM

Μια τρομερή οικογενειακή τραγωδία συγκλόνισε το βράδυ της Τετάρτης (12/11) την κοινότητα της Μούτζια, ένα μικρό χωριό στα περίχωρα της Τεργέστης.

Μια 55χρονη γυναίκα, ουκρανικής καταγωγής, φέρεται να .σκότωσε τον 9χρονο γιο της κόβοντας του το λαιμό με ένα μαχαίρι κουζίνας μέσα στο σπίτι τους και στη συνέχεια αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει. Η μητέρα ήταν χωρισμένη από τον πατέρα του παιδιού και η οικογένεια παρακολουθούνταν από τις κοινωνικές υπηρεσίες.

Ο πατέρας, στον οποίο είχε ανατεθεί η επιμέλεια του παιδιού μετά το χωρισμό, όταν δεν κατάφερε να επικοινωνήσει με τη γυναίκα, ζήτησε την παρέμβαση της αστυνομίας. Όταν οι αστυνομικοί της κινητής ομάδας της Τεργέστης μπήκαν στο διαμέρισμα, το παιδί ήταν νεκρό εδώ και αρκετές ώρες. Το σώμα του βρέθηκε στο μπάνιο.

Στον τόπο του εγκλήματος έσπευσαν οι Καραμπινιέρι και το ιατρικό προσωπικό του κέντρου άμεσης βοήθειας. Η γυναίκα, σε κατάσταση σοκ, προσπάθησε να αυτοτραυματιστεί, αλλά από τις πρώτες ιατρικές εξετάσεις φέρεται ότι απλώς προσποιήθηκε μια απόπειρα αυτοκτονίας.

Πηγή: ertnews.gr

Ιταλία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 16 ώρες πριν

Τραμπ για τα email του Έπσταϊν: Παγίδα των Δημοκρατικών, μόνο οι ηλίθιοι Ρεπουμπλικανοί θα το πίστευαν

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 19 ώρες πριν

ΟΟΣΑ: Το 71% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα δηλώνει δυσκολία στην εξεύρεση προσωπικού

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

Βορίζια: Στον Εισαγγελέα ο ανιψιός του Φ. Καργάκη για τη βόμβα στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων – Δείτε φωτογραφίες

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 8 ώρες πριν

Συνεχίζονται οι εργασίες διαγράμμισης στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

Άννα Βίσση: Παραβρέθηκε σε αγώνα NBA μαζί με τα εγγόνια της – Το στιγμιότυπο μέσα από το γήπεδο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Νατσιός για Προσωπικό Αριθμό: Όπως δεν πέρασε με τις νέες ταυτότητες και δεν ξεριζώθηκε ο χριστιανισμός από τις καρδιές μας, δεν θα περάσει ούτε και τώρα