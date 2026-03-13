Φρίκη στην Φλόριντα: 27χρονος κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε άγρια και σκότωσε την 1 μηνός κόρη του

Για τον θάνατο της 1 μηνός κόρης του συνελήφθη ένας άνδρας από τη Φλόριντα.

Την Τετάρτη 11 Μαρτίου, το Γραφείο του Σερίφη της κομητείας Volusia (VSO) ανακοίνωσε τη σύλληψη του 27χρονου Dajuan Patrick από το Τζάκσονβιλ της Φλόριντα.

Ο Patrick κατηγορείται ότι σκότωσε την κόρη του, Dahlia Siebenhaar, η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο στις 2 Δεκεμβρίου 2024. Το γραφείο του σερίφη ανέφερε ότι το μωρό ήταν «αναίσθητο και με σοβαρά τραύματα».



Η Dahlia «δεν ανέκτησε ποτέ τις αισθήσεις της», ανέφερε το VSO. Δέκα ημέρες αργότερα, στις 12 Δεκεμβρίου 2024, αποσυνδέθηκε από τη μηχανική υποστήριξη.

Η νεκροψία έδειξε ότι το νεογέννητο είχε υποστεί «εκτεταμένο τραύμα στο κεφάλι, σπασμένα πλευρά, μώλωπες σε όλο το σώμα και αιμορραγίες στον αμφιβληστροειδή, λόγω έντονου ταρακουνήματος και δυνατού κρατήματος», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Ο επικεφαλής ιατροδικαστής της κομητείας Volusia, Dr. James Fulcher, έκρινε ότι ο θάνατός της ήταν ανθρωποκτονία. Η έρευνα έδειξε ότι ο Patrick «ταρακούνησε και χτύπησε» την κόρη του, προκαλώντας τα θανατηφόρα τραύματά της, πρόσθεσε το VSO. Αντιμετωπίζει κατηγορία για βαριά ανθρωποκτονία παιδιού.



Το γραφείο του σερίφη δήλωσε ότι το ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε «με βάση συνεντεύξεις, ιατρικά αρχεία και άλλα στοιχεία».

Κρατείται χωρίς δυνατότητα εγγύησης και πρόκειται να μεταφερθεί στις φυλακές της κομητείας Volusia.

«Η σύλληψη σε αυτή την υπόθεση δεν θα φέρει πίσω τη Dahlia ούτε θα της δώσει την παιδική ηλικία που της άξιζε, αλλά σήμερα μιλάμε για εκείνη, γιατί η ζωή της είχε αξία», δήλωσε ο σερίφης Mike Chitwood σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στο Facebook.

Πηγή: newsbomb.gr