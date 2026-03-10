Forbes: Πρώτος ο Μασκ στην λίστα των δισεκατομμυριούχων – Περιουσία που υπολογίζεται στα 839 δισ. δολάρια

Ο επιχειρηματίας Ίλον Μασκ, βασικός μέτοχος της αυτοκινητοβιομηχανίας Tesla, της διαστημικής εταιρείας Space X, του μέσου κοινωνικής δικτύωσης Χ και της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης xAI, βρίσκεται με μεγάλη διαφορά στην κορυφή των πλουσιότερων ανθρώπων στον κόσμο, την οποία δημοσίευσε σήμερα το περιοδικό Forbes.

Διαθέτει μία περιουσία που υπολογίζεται στα 839 δισεκατομμύρια δολάρια, έναντι 342 δισεκατομμυρίων δολαρίων στον κατάλογο που κυκλοφόρησε πριν από έναν χρόνο. Η περιουσία του είναι τριπλάσια και πλέον από εκείνη των άλλων δύο επιχειρηματιών που απαρτίζουν την κορυφαία τριάδα: τους συνιδρυτές της Google Λάρι Πέιτζ (257 δισεκατομμύρια δολάρια) και Σεργκέι Μπριν (237 δισεκατομμύρια δολάρια).

O επικεφαλής της Amazon Τζεφ Μπέζος βρίσκεται στην τέταρτη θέση (224 δισεκατομμύρια δολάρια) και εκείνος της Meta, ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ στην πέμπτη θέση (222 δισεκατομμύρια δολάρια).

Οι οκτώ θέσεις στο Top 10 της λίστας καταλαμβάνονται από Αμερικανούς.

Ο διευθύνων σύμβουλος του κολοσσού πολυτελών ειδών LVMH, ο Γάλλος Μπερνάρ Αρνό και η οικογένειά του φιγουράρουν στην έβδομη θέση (171 δισεκατομμύρια δολάρια) και ο Ισπανός Αμάνθιο Ορτέγα, συνιδρυτής της Inditex (Zara), βρίσκεται στη δέκατη θέση (148 δισεκατομμύρια δολάρια).

Σύμφωνα με ένα δελτίο Τύπου του αμερικανικού περιοδικού, γνωστού για αυτήν την ετήσια κατάταξη των μεγαλύτερων περιουσιών παγκοσμίως, που καταρτίζεται από το 1987, ο πλανήτης μετρά πλέον 3.428 δισεκατομμυριούχους, ήτοι 400 περισσότερους σε σύγκριση με πριν από έναν χρόνο. Συγκεντρώνουν μια περιουσία ύψους 20,1 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, έναντι 16,1 τρισεκατομμυρίων δολαρίων έναν χρόνο νωρίτερα.

«Ο πλανήτης κέρδισε πάνω από έναν δισεκατομμυριούχο την ημέρα τους τελευταίους 12 μήνες, καθώς η άνθηση της χρηματιστηριακής αγοράς που τροφοδοτήθηκε από την τεχνητή νοημοσύνη εκτίναξε στα ύψη περιουσίες προς επίπεδα μέχρι σήμερα αδιανόητα» σχολίασε ο Τσέις Πίτερσον-Ουίθορν, δημοσιογράφος του Forbes.

Το περιοδικό υπογραμμίζει πως είκοσι άνθρωποι ξεπερνούν πλέον τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια εκτιμώμενης περιουσίας, ένα ρεκόρ. Δεν υπήρχε κανένας σε αυτόν τον κατάλογο το 2017.

Μεταξύ αυτών βρίσκονται ο Τσάνγκπενγκ Τσάο, πρώην επικεφαλής της πλατφόρμας ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων Binance, στον οποίο χορήγησε αμνηστία τον Οκτώβριο ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά την καταδίκη του τον Απρίλιο του 2024 για παραβίαση της νομοθεσίας κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η περιουσία του εκτοξεύτηκε από τα 47 στα 110 δισεκατομμύρια δολάρια σε έναν χρόνο.

Ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος είδε την περιουσία του να αυξάνεται κατά 27% μέσα σε έναν χρόνο, στα 6,5 δισεκατομμύρια δολάρια, «χάρη σε μεγάλο βαθμό στις επενδύσεις στο τομέα των κρυπτονομισμάτων και τη διαγραφή της χρηματικής ποινής για απάτη στη Νέα Υόρκη», επισημαίνει το Forbes, διευκρινίζοντας πως βρίσκεται στην 645η θέση της κατάταξης.

Οι ΗΠΑ μετρούν τους περισσότερους δισεκατομμυριούχους στον κόσμο (989), μπροστά από την Κίνα εκτός του Χονγκ Κονγκ (539) και την Ινδία (229).

