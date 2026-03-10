MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Forbes: Πρώτος ο Μασκ στην λίστα των δισεκατομμυριούχων – Περιουσία που υπολογίζεται στα 839 δισ. δολάρια

|
THESTIVAL TEAM

Ο επιχειρηματίας Ίλον Μασκ, βασικός μέτοχος της αυτοκινητοβιομηχανίας Tesla, της διαστημικής εταιρείας Space X, του μέσου κοινωνικής δικτύωσης Χ και της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης xAI, βρίσκεται με μεγάλη διαφορά στην κορυφή των πλουσιότερων ανθρώπων στον κόσμο, την οποία δημοσίευσε σήμερα το περιοδικό Forbes.

Διαθέτει μία περιουσία που υπολογίζεται στα 839 δισεκατομμύρια δολάρια, έναντι 342 δισεκατομμυρίων δολαρίων στον κατάλογο που κυκλοφόρησε πριν από έναν χρόνο. Η περιουσία του είναι τριπλάσια και πλέον από εκείνη των άλλων δύο επιχειρηματιών που απαρτίζουν την κορυφαία τριάδα: τους συνιδρυτές της Google Λάρι Πέιτζ (257 δισεκατομμύρια δολάρια) και Σεργκέι Μπριν (237 δισεκατομμύρια δολάρια).

O επικεφαλής της Amazon Τζεφ Μπέζος βρίσκεται στην τέταρτη θέση (224 δισεκατομμύρια δολάρια) και εκείνος της Meta, ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ στην πέμπτη θέση (222 δισεκατομμύρια δολάρια).

Οι οκτώ θέσεις στο Top 10 της λίστας καταλαμβάνονται από Αμερικανούς.

Ο διευθύνων σύμβουλος του κολοσσού πολυτελών ειδών LVMH, ο Γάλλος Μπερνάρ Αρνό και η οικογένειά του φιγουράρουν στην έβδομη θέση (171 δισεκατομμύρια δολάρια) και ο Ισπανός Αμάνθιο Ορτέγα, συνιδρυτής της Inditex (Zara), βρίσκεται στη δέκατη θέση (148 δισεκατομμύρια δολάρια).

Σύμφωνα με ένα δελτίο Τύπου του αμερικανικού περιοδικού, γνωστού για αυτήν την ετήσια κατάταξη των μεγαλύτερων περιουσιών παγκοσμίως, που καταρτίζεται από το 1987, ο πλανήτης μετρά πλέον 3.428 δισεκατομμυριούχους, ήτοι 400 περισσότερους σε σύγκριση με πριν από έναν χρόνο. Συγκεντρώνουν μια περιουσία ύψους 20,1 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, έναντι 16,1 τρισεκατομμυρίων δολαρίων έναν χρόνο νωρίτερα.

«Ο πλανήτης κέρδισε πάνω από έναν δισεκατομμυριούχο την ημέρα τους τελευταίους 12 μήνες, καθώς η άνθηση της χρηματιστηριακής αγοράς που τροφοδοτήθηκε από την τεχνητή νοημοσύνη εκτίναξε στα ύψη περιουσίες προς επίπεδα μέχρι σήμερα αδιανόητα» σχολίασε ο Τσέις Πίτερσον-Ουίθορν, δημοσιογράφος του Forbes.

Το περιοδικό υπογραμμίζει πως είκοσι άνθρωποι ξεπερνούν πλέον τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια εκτιμώμενης περιουσίας, ένα ρεκόρ. Δεν υπήρχε κανένας σε αυτόν τον κατάλογο το 2017.

Μεταξύ αυτών βρίσκονται ο Τσάνγκπενγκ Τσάο, πρώην επικεφαλής της πλατφόρμας ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων Binance, στον οποίο χορήγησε αμνηστία τον Οκτώβριο ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά την καταδίκη του τον Απρίλιο του 2024 για παραβίαση της νομοθεσίας κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η περιουσία του εκτοξεύτηκε από τα 47 στα 110 δισεκατομμύρια δολάρια σε έναν χρόνο.

Ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος είδε την περιουσία του να αυξάνεται κατά 27% μέσα σε έναν χρόνο, στα 6,5 δισεκατομμύρια δολάρια, «χάρη σε μεγάλο βαθμό στις επενδύσεις στο τομέα των κρυπτονομισμάτων και τη διαγραφή της χρηματικής ποινής για απάτη στη Νέα Υόρκη», επισημαίνει το Forbes, διευκρινίζοντας πως βρίσκεται στην 645η θέση της κατάταξης.

Οι ΗΠΑ μετρούν τους περισσότερους δισεκατομμυριούχους στον κόσμο (989), μπροστά από την Κίνα εκτός του Χονγκ Κονγκ (539) και την Ινδία (229).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΗΠΑ Ίλον Μάσκ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 7 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Αναβάλλονται τρεις εκδηλώσεις λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 6 ώρες πριν

Κεφαλονιά: Εντοπίστηκε σορός 70χρονης στη λιμνοθάλασσα Κουτάβου

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 11 ώρες πριν

Τσιτσιπάς και Τζόκοβιτς προκρίθηκαν με άνεση στους 16 του διπλού στο Indian Wells

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 6 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: 50χρονος διαρρήκτης μπούκαρε σε 15 σπίτια και τα ξάφρισε – Σε κάποια ήταν και οι ένοικοι μέσα, τους έκλεβε και αυτοκίνητα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 24 ώρες πριν

Δένδιας: Η παρουσία Μακρόν σε Κύπρο-Κρήτη υπογραμμίζει τη σημασία της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας-Γαλλίας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 9 ώρες πριν

Πλεύρης: Προτεραιότητά μας η πάταξη της παράνομης μετανάστευσης και η άμεση επιστροφή των παράνομων μεταναστών