ΔΙΕΘΝΗ

Φονικό πέρασμα του τυφώνα Καλμάγκι από τις Φιλιππίνες – Τουλάχιστον 66 νεκροί

Φωτογραφία: X
THESTIVAL TEAM

Ο τυφώνας Καλμάγκι στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 66 ανθρώπους στις Φιλιππίνες, ανακοίνωσε η πολιτική προστασία στο αρχιπέλαγος, δημοσιοποιώντας νέο απολογισμό του ακραίου καιρικού φαινομένου, που προκάλεσε πλημμύρες σπάνιας σφοδρότητας και έκτασης.

Επλήγησαν «μεγάλες πόλεις», «αστικοποιημένες περιοχές», εξήγησε σε τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό ο Ραφαελίτο Αλεχάντρο, αξιωματούχος της πολιτικής προστασίας. Διευκρίνισε πως 49 από τους 66 θανάτους καταγράφτηκαν στην Τσεμπού (κεντρικά).

Φιλιππίνες

