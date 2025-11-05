Φονικό πέρασμα του τυφώνα Καλμάγκι από τις Φιλιππίνες – Τουλάχιστον 66 νεκροί

Ο τυφώνας Καλμάγκι στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 66 ανθρώπους στις Φιλιππίνες, ανακοίνωσε η πολιτική προστασία στο αρχιπέλαγος, δημοσιοποιώντας νέο απολογισμό του ακραίου καιρικού φαινομένου, που προκάλεσε πλημμύρες σπάνιας σφοδρότητας και έκτασης.

Επλήγησαν «μεγάλες πόλεις», «αστικοποιημένες περιοχές», εξήγησε σε τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό ο Ραφαελίτο Αλεχάντρο, αξιωματούχος της πολιτικής προστασίας. Διευκρίνισε πως 49 από τους 66 θανάτους καταγράφτηκαν στην Τσεμπού (κεντρικά).

INUNDACIONES SEVERAS EN FILIPINAS POR EL TIFÓN KALMAEGI



El tifón Kalmaegi provocó graves inundaciones en Liloan, Cebú, Filipinas, con el agua llegando hasta los techos y obligando a residentes a refugiarse en ellos, tras intensas lluvias registradas el lunes por la noche. pic.twitter.com/R3vVJqRUrm November 5, 2025