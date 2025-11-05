Φονικό πέρασμα του τυφώνα Καλμάγκι από τις Φιλιππίνες – Τουλάχιστον 66 νεκροί
Ο τυφώνας Καλμάγκι στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 66 ανθρώπους στις Φιλιππίνες, ανακοίνωσε η πολιτική προστασία στο αρχιπέλαγος, δημοσιοποιώντας νέο απολογισμό του ακραίου καιρικού φαινομένου, που προκάλεσε πλημμύρες σπάνιας σφοδρότητας και έκτασης.
Επλήγησαν «μεγάλες πόλεις», «αστικοποιημένες περιοχές», εξήγησε σε τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό ο Ραφαελίτο Αλεχάντρο, αξιωματούχος της πολιτικής προστασίας. Διευκρίνισε πως 49 από τους 66 θανάτους καταγράφτηκαν στην Τσεμπού (κεντρικά).
INUNDACIONES SEVERAS EN FILIPINAS POR EL TIFÓN KALMAEGI
El tifón Kalmaegi provocó graves inundaciones en Liloan, Cebú, Filipinas, con el agua llegando hasta los techos y obligando a residentes a refugiarse en ellos, tras intensas lluvias registradas el lunes por la noche. pic.twitter.com/R3vVJqRUrm— México Ahora (@AhoraMex) November 5, 2025
Filipinas tiene cientos de islas y muchos pobres que viven en condiciones vulnerables. Y por allí pasan como 19 tifones en promedio al año. Pobre gentepic.twitter.com/rwK2pp7nRE— Max Henriquez Daza (@HenriquezMax) November 4, 2025
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Δήμος Καλαμαριάς: Η αξία και τα οφέλη του μητρικού θηλασμού σε μια δράση στην πλατεία Προσφυγικού Ελληνισμού
- Γονείς Λυγγερίδη: “Γελιόμαστε αν νομίζουμε ότι αυτά τα παραβατικά άτομα θα βρουν τον σωστό δρόμο – Τα ισόβια τα εισπράττουμε εμείς”
- Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 20χρονος για κλοπή από κατάστημα εντός του αεροδρομίου “Μακεδονία”