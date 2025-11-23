MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Φον ντερ Λάιεν: “Τα σύνορα της Ουκρανίας δεν αλλάζουν με τη βία” – Οι βασικοί όροι της ΕΕ για να γίνει αποδεκτή μια συμφωνία

Φωτογραφία: ΕΛΚ
THESTIVAL TEAM

Σαφές μήνυμα για τα όρια μιας αποδεκτής συμφωνίας απέστειλε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, υπογραμμίζοντας ότι τα σύνορα της Ουκρανίας δεν μπορούν να αλλάξουν διά της βίας, ότι ο ουκρανικός στρατός δεν πρέπει να αποδυναμωθεί και ότι η ΕΕ πρέπει να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο σε οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία ειρήνης.

Η δήλωσή της ήρθε την ώρα που κορυφαίοι αξιωματούχοι των ΗΠΑ, της Ουκρανίας και σύμβουλοι εθνικής ασφάλειας της Γαλλίας, της Βρετανίας και της Γερμανίας συμμετέχουν στις συνομιλίες της Γενεύης σχετικά με το αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου.

«Κάθε αξιόπιστο και βιώσιμο σχέδιο ειρήνης πρέπει πρώτα και κύρια να σταματά τις δολοφονίες και να τερματίζει τον πόλεμο, χωρίς όμως να σπέρνει τους σπόρους για μελλοντική σύγκρουση», ανέφερε.

«Έχουμε συμφωνήσει στα βασικά στοιχεία που απαιτούνται για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη και για την κυριαρχία της Ουκρανίας. Επιτρέψτε μου να επισημάνω τρία από αυτά. Πρώτον, τα σύνορα δεν μπορούν να αλλάζουν δια της βίας».

Η Φον ντερ Λάιεν τόνισε στη συνέχεια: «Δεύτερον, ως κυρίαρχο κράτος, δεν μπορεί να υπάρχουν περιορισμοί στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις που θα άφηναν τη χώρα ευάλωτη σε μελλοντική επίθεση και θα υπονόμευαν την ευρωπαϊκή ασφάλεια».

«Τρίτον, ο κεντρικός ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διασφάλιση της ειρήνης για την Ουκρανία πρέπει να αποτυπωθεί πλήρως. Η Ουκρανία πρέπει να έχει την ελευθερία και το κυρίαρχο δικαίωμα να επιλέξει τη δική της μοίρα. Έχουν επιλέξει μια ευρωπαϊκή μοίρα», κατέληξε.

Οι συνομιλίες συνεχίζονται με την προσδοκία ότι θα συντελέσουν σε ένα κοινό πλαίσιο ειρήνης, ικανό να σταματήσει τον πόλεμο χωρίς να απειλήσει την ασφάλεια της Ευρώπης ή την κυριαρχία της Ουκρανίας.

