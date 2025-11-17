MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Φον ντερ Λάιεν στα κράτη-μέλη: Να βρεθούν λύσεις για την κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών της Ουκρανίας

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με επιστολή της προς τα κράτη-μέλη, θέτει το ζήτημα της χρηματοδότησης της Ουκρανίας και αναφέρεται στις παραμέτρους που μπορεί να γίνει, τονίζοντας ότι το Κίεβο είναι αντιμέτωπο με ένα σημαντικό χρηματοδοτικό κενό.

Η ίδια αναφέρεται στην τελευταία Σύνοδο των ηγετών και στη δέσμευσή τους για τη στήριξη της Ουκρανίας, σημειώνοντας ότι «πρέπει να εξευρεθούν λύσεις για την κάλυψη των επειγουσών χρηματοδοτικών αναγκών της Ουκρανίας για την περίοδο 2026-2027, συμπεριλαμβανομένης της στρατιωτικής και αμυντικής στήριξης».

Η φον ντερ Λάιεν, στην επιστολή της, αναφέρει ότι με βάση τις προκαταρκτικές προβλέψεις του ΔΝΤ -ακόμη και αν ο πόλεμος λήξει στα τέλη του 2026 και ληφθεί υπόψη όλη η ήδη δεσμευμένη διεθνής βοήθεια -η Ουκρανία θα αντιμετωπίσει σημαντικό χρηματοδοτικό κενό που απαιτεί νέα χρηματοδότηση.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει τρεις κύριες επιλογές για πρόσθετη και έγκαιρη στήριξη:

-Πρώτον, η χρηματοδότηση μέσω επιχορηγήσεων από τα κράτη-μέλη.
-Δεύτερον, δάνειο περιορισμένης αναδρομικότητας, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί μέσω δανεισμού της ΕΕ από τις αγορές.
-Τρίτον, δάνειο περιορισμένης αναδρομικότητας συνδεδεμένο με έσοδα ή υπόλοιπα από τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία.

Οι βασικές προϋποθέσεις που θέτει η πρόεδρος της Κομισιόν είναι η ταχεία διαθεσιμότητα των κεφαλαίων και η δίκαιη κατανομή του βάρους μεταξύ διεθνών εταίρων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τονίζει την ανάγκη συλλογικής δέσμευσης και ταχείας συμφωνίας, ιδίως ενόψει του επόμενου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Δεκέμβριο, ώστε να διατηρηθεί η πίεση προς τη Ρωσία και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για αναστολή των εχθροπραξιών και μελλοντικές ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ώρες πριν

Αγγελούδης: Η επέτειος του Πολυτεχνείου μας υπενθυμίζει ότι η Δημοκρατία δεν είναι δεδομένη – Χρέος μας η διατήρηση της ιστορικής μνήμης

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Τουρκικό πλοίο με 4.000 τόνους υγραερίου χτυπήθηκε από ρωσικά πυρά στην Οδησσό – Φόβοι πως μπορεί να εκραγεί

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 5 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Στην πρώτη δεκάδα των κορυφαίων προορισμών της Ευρώπης για σύντομες αστικές αποδράσεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 1 ώρα πριν

Θεσσαλονίκη: 6 προσαγωγές και δύο συλλήψεις λίγο πριν από την πορεία για το Πολυτεχνείο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 9 ώρες πριν

Κυψέλη: Λουκέτο σε μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων – Διαπιστώθηκαν σοβαρές παραβάσεις και κακές συνθήκες

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 13 ώρες πριν

Συσκέψεις με Περιφερειάρχες και Πρυτάνεις συγκαλεί ο Γκιουλέκας στο ΥΜΑΘ ενόψει νέας βαλκανικής πρωτοβουλίας