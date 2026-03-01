Φον Ντερ Λάιεν για Μέση Ανατολή: Πραγματικός ο κίνδυνος περαιτέρω κλιμάκωσης

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε σήμερα ότι υπάρχει πραγματικός «κίνδυνος περαιτέρω κλιμάκωσης», καθώς το Ιράν και το Ισραήλ εξαπολύουν νέες επιθέσεις μετά τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, όπως μεταδίδει το CNN.

«Ο κίνδυνος περαιτέρω κλιμάκωσης είναι πραγματικός. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο απαιτείται επειγόντως μια αξιόπιστη μετάβαση στο Ιράν. Μια μετάβαση που θα αποκαταστήσει τη σταθερότητα και θα ανοίξει το δρόμο για μια διαρκή λύση», έγραψε η φον ντερ Λάιεν στο X.

Η επικεφαλής της ΕΕ δήλωσε ότι μίλησε με τον Εμίρη του Κατάρ, Σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι, καθώς και με τον Πρίγκιπα Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν της Σαουδικής Αραβίας.

«Συζητήσαμε τις συνέπειες των απερίσκεπτων και αδιάκριτων επιθέσεων του Ιράν στη χώρα», δήλωσε σχετικά με την τηλεφωνική της επικοινωνία με τον Εμίρη του Κατάρ. «Με την περιοχή να βρίσκεται σε βαθιά αναταραχή, το Κατάρ μπορεί να βασίζεται στην ισχυρή ευρωπαϊκή αλληλεγγύη».