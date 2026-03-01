MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Φον Ντερ Λάιεν για Μέση Ανατολή: Πραγματικός ο κίνδυνος περαιτέρω κλιμάκωσης

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε σήμερα ότι υπάρχει πραγματικός «κίνδυνος περαιτέρω κλιμάκωσης», καθώς το Ιράν και το Ισραήλ εξαπολύουν νέες επιθέσεις μετά τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, όπως μεταδίδει το CNN.

«Ο κίνδυνος περαιτέρω κλιμάκωσης είναι πραγματικός. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο απαιτείται επειγόντως μια αξιόπιστη μετάβαση στο Ιράν. Μια μετάβαση που θα αποκαταστήσει τη σταθερότητα και θα ανοίξει το δρόμο για μια διαρκή λύση», έγραψε η φον ντερ Λάιεν στο X.

Η επικεφαλής της ΕΕ δήλωσε ότι μίλησε με τον Εμίρη του Κατάρ, Σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι, καθώς και με τον Πρίγκιπα Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν της Σαουδικής Αραβίας.

«Συζητήσαμε τις συνέπειες των απερίσκεπτων και αδιάκριτων επιθέσεων του Ιράν στη χώρα», δήλωσε σχετικά με την τηλεφωνική της επικοινωνία με τον Εμίρη του Κατάρ. «Με την περιοχή να βρίσκεται σε βαθιά αναταραχή, το Κατάρ μπορεί να βασίζεται στην ισχυρή ευρωπαϊκή αλληλεγγύη».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 21 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Απίθανό πάρτι στο Ιβανώφειο για την άνοδο του Ηρακλή, χαμός στην άφιξη της αποστολής – Δείτε βίντεο

ΔΙΕΘΝΗ 8 ώρες πριν

Ιράν: Η στιγμή που το Ισραήλ βομβαρδίζει κτίριο του καθεστώτος στo κέντρο της Τεχεράνης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 5 ώρες πριν

Πλήγμα για τις αεροπορικές εταιρείες η κρίση στη Μέση Ανατολή

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

Οι IDF καλούν τους κατοίκους της πόλης Ισφαχάν στο Ιράν να την εκκενώσουν

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 23 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Πάρτι από φίλους του Ηρακλή στο Ιβανώφειο για την επιστροφή στη Super League – Δείτε βίντεο

LIFESTYLE 2 ώρες πριν

Ιωάννης Παπαζήσης: Ό,τι κι αν έκανα τότε καλλιτεχνικά δεν μου άρεσε καθόλου, την έχω σβήσει αυτή την περίοδο από το μυαλό μου