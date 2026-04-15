Φον ντερ Λάιεν: Έτοιμη η εφαρμογή επαλήθευσης ηλικίας για την πρόσβαση στα social media

Η εφαρμογή επαλήθευσης ηλικίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πρόσβαση σε διαδικτυακές πλατφόρμες είναι τεχνικά έτοιμη και σύντομα θα είναι διαθέσιμη προς χρήση, δήλωσε την Τετάρτη η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, καθώς τα κράτη-μέλη προχωρούν στον σχεδιασμό τους για τον περιορισμό της πρόσβασης των παιδιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Προχωράμε με ταχύτητα και αποφασιστικότητα στην εφαρμογή των ευρωπαϊκών μας κανόνων. Καθιστούμε τις διαδικτυακές πλατφόρμες υπόλογες» δήλωσε η φον ντερ Λάιεν σε συνέντευξη Τύπου στις Brussels μαζί με την επικεφαλής ψηφιακής πολιτικής της ΕΕ, Χένα Βιρκούνεν.

«Αυτή η εφαρμογή δίνει σε γονείς, εκπαιδευτικούς και φροντιστές ένα ισχυρό εργαλείο για την προστασία των παιδιών. Θα δείξουμε μηδενική ανοχή σε εταιρείες που δεν σέβονται τα δικαιώματα των παιδιών μας».

Η ΕΕ θα δημιουργήσει έναν ευρωπαϊκό μηχανισμό συντονισμού ώστε να διασφαλιστεί η επαλήθευση ηλικίας στα αντίστοιχα εθνικά συστήματα, πρόσθεσε η Βιρκούνεν.

