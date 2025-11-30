Φλόριντα: Ξεκίνησε η συνάντηση Ουκρανών και Αμερικανών αξιωματούχων – Συζητούν ένα σχέδιο ειρήνης για την Ουκρανία

Ξεκίνησαν στη Φλόριντα οι πολυαναμενόμενες διαπραγματεύσεις της αμερικανικής και της ουκρανικής αντιπροσωπείας με στόχο την επίτευξη μιας συμφωνίας για ένα ειρηνευτικό σχέδιο με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Όπως μετέδωσε σήμερα (30/11) το Γαλλικό Πρακτορείο, η συνάντηση Ουκρανών και Αμερικανών αξιωματούχων στη Φλόριντα με θέμα ένα σχέδιο ειρήνης για την Ουκρανία είναι σε εξέλιξη.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, μαζί με τον Στιβ Γουίτκοφ, ειδικό απεσταλμένο του Ντόναλντ Τραμπ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του Αμερικανού Προέδρου, ηγούνται της αμερικανικής ομάδας διαπραγματεύσεων.

Από την άλλη πλευρά, επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας είναι ο Ρουστέμ Ουμέροφ, γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας και πρώην υπουργός Άμυνας, ο οποίος έχει ήδη πραγματοποιήσει τις τελευταίες εβδομάδες, συνομιλίες υψηλού επιπέδου με Αμερικανούς αξιωματούχους, για ένα ειρηνευτικό σχέδιο.

The meeting between the Ukrainian delegation and the American side on steps toward achieving a just peace has already begun in the United States.



I remain in constant contact with the President of Ukraine. We have clear directives and priorities: safeguarding Ukrainian… pic.twitter.com/jUYBoVpLVq November 30, 2025

Με επιμονή του Κιέβου, το αρχικό σχέδιο 28 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ αναθεωρήθηκε στη διάρκεια συνομιλιών στη Γενεύη με Ευρωπαίους και Αμερικανούς αξιωματούχους. Ωστόσο, εξακολουθούν να υφίστανται κάποια αμφιλεγόμενα ζητήματα για να επιλυθούν στην Ουάσινγκτον.

Στο μεταξύ, ο Μικάιλο Ποντόλιακ, σύμβουλος του επικεφαλής του ουκρανικού προεδρικού γραφείου, σε συνέντευξή του για το ειρηνευτικό σχέδιο, δήλωσε στο RTP ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη να συμμετάσχει σε μία ειρηνευτική διαδικασία, αλλά η Ρωσία πρέπει επίσης να δείξει σαφή σημάδια ότι θέλει να τερματίσει τον πόλεμο.

Ο Ποντόλιακ τόνισε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη να υπογράψει το αναθεωρημένο έγγραφο 19 σημείων, το οποίο βασίζεται στην πρόταση που είχε αρχικά υποβάλει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Στη συνέχεια, μία αμερικανική αντιπροσωπεία αναμένεται να μεταβεί στη Μόσχα για συνομιλίες με τον Ρώσο Πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν στο δεύτερο μισό της επόμενης εβδομάδας.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έδωσε «γραμμή» στην ουκρανική αντιπροσωπεία για τις σημερινές συνομιλίες, λέγοντα χαρακτηριστικά ότι στόχος είναι μιας «αξιοπρεπής ειρήνη» και ότι πρέπει «να επεξεργαστούν γρήγορα και ουσιαστικά τα βήματα που χρειάζονται για να τελειώσει ο πόλεμος».