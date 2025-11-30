MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Φλόριντα: Ξεκίνησε η συνάντηση Ουκρανών και Αμερικανών αξιωματούχων – Συζητούν ένα σχέδιο ειρήνης για την Ουκρανία

|
THESTIVAL TEAM

Ξεκίνησαν στη Φλόριντα οι πολυαναμενόμενες διαπραγματεύσεις της αμερικανικής και της ουκρανικής αντιπροσωπείας με στόχο την επίτευξη μιας συμφωνίας για ένα ειρηνευτικό σχέδιο με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Όπως μετέδωσε σήμερα (30/11) το Γαλλικό Πρακτορείο, η συνάντηση Ουκρανών και Αμερικανών αξιωματούχων στη Φλόριντα με θέμα ένα σχέδιο ειρήνης για την Ουκρανία είναι σε εξέλιξη.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, μαζί με τον Στιβ Γουίτκοφ, ειδικό απεσταλμένο του Ντόναλντ Τραμπ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του Αμερικανού Προέδρου, ηγούνται της αμερικανικής ομάδας διαπραγματεύσεων.

Από την άλλη πλευρά, επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας είναι ο Ρουστέμ Ουμέροφ, γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας και πρώην υπουργός Άμυνας, ο οποίος έχει ήδη πραγματοποιήσει τις τελευταίες εβδομάδες, συνομιλίες υψηλού επιπέδου με Αμερικανούς αξιωματούχους, για ένα ειρηνευτικό σχέδιο.

Με επιμονή του Κιέβου, το αρχικό σχέδιο 28 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ αναθεωρήθηκε στη διάρκεια συνομιλιών στη Γενεύη με Ευρωπαίους και Αμερικανούς αξιωματούχους. Ωστόσο, εξακολουθούν να υφίστανται κάποια αμφιλεγόμενα ζητήματα για να επιλυθούν στην Ουάσινγκτον.

Στο μεταξύ, ο Μικάιλο Ποντόλιακ, σύμβουλος του επικεφαλής του ουκρανικού προεδρικού γραφείου, σε συνέντευξή του για το ειρηνευτικό σχέδιο, δήλωσε στο RTP ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη να συμμετάσχει σε μία ειρηνευτική διαδικασία, αλλά η Ρωσία πρέπει επίσης να δείξει σαφή σημάδια ότι θέλει να τερματίσει τον πόλεμο.

Ο Ποντόλιακ τόνισε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη να υπογράψει το αναθεωρημένο έγγραφο 19 σημείων, το οποίο βασίζεται στην πρόταση που είχε αρχικά υποβάλει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Στη συνέχεια, μία αμερικανική αντιπροσωπεία αναμένεται να μεταβεί στη Μόσχα για συνομιλίες με τον Ρώσο Πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν στο δεύτερο μισό της επόμενης εβδομάδας.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έδωσε «γραμμή» στην ουκρανική αντιπροσωπεία για τις σημερινές συνομιλίες, λέγοντα χαρακτηριστικά ότι στόχος είναι μιας «αξιοπρεπής ειρήνη» και ότι πρέπει «να επεξεργαστούν γρήγορα και ουσιαστικά τα βήματα που χρειάζονται για να τελειώσει ο πόλεμος».

Πόλεμος Ουκρανία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΑΙΔΕΙΑ 23 ώρες πριν

ΔOE: Πανελλαδικές στάσεις εργασίας από 1η έως 23 Δεκεμβρίου, για τις υποχρεωτικές υπερωρίες

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 5 ώρες πριν

Μπαράζ ελέγχων εισιτηρίων σε λεωφορεία και Μετρό – Υπ. Μεταφορών: Η ενίσχυση των ελέγχων δεν έχει τιμωρητικό αλλά πρακτικό πρόσημο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 9 ώρες πριν

Μητσοτάκης για μετρό Θεσσαλονίκης: Ενσωματώθηκε στην καθημερινότητα των πολιτών σαν να υπήρχε από πάντα

LIFESTYLE 6 ώρες πριν

Αιμίλιος Χειλάκης για Αθηνά Μαξίμου: Βλέπω τον εαυτό μου μέσα εκείνη σαν σε καθρέφτη

LIFESTYLE 23 ώρες πριν

Αναστασία Ζαννή για Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Tαυτίζομαι μαζί της σαν γυναίκα, έχει άστρο

ΔΙΕΘΝΗ 23 ώρες πριν

Τουλάχιστον 153 νεκροί στη Σρι Λάνκα από τις πλημμύρες – Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η χώρα