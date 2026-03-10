Φιντάν σε Αραγτσί: Απαράδεκτη η παραβίαση του τουρκικού εναέριου χώρου

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, είχε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, επισημαίνοντας ότι η παραβίαση του τουρκικού εναέριου χώρου είναι απαράδεκτη και ότι η Άγκυρα θα συνεχίσει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της.

Παράλληλα, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι όλες οι πλευρές οφείλουν να αποφύγουν ενέργειες που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την περιφερειακή ασφάλεια ή να δημιουργήσουν κινδύνους για τους αμάχους.

Από την πλευρά του, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, ανέφερε ότι οι πύραυλοι που κατευθύνθηκαν προς τον τουρκικό εναέριο χώρο δεν προέρχονταν από το Ιράν και πρόσθεσε ότι θα διεξαχθεί εκτενής έρευνα για το περιστατικό.

Την ίδια ώρα, το τουρκικό υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανακοίνωσε ότι βαλλιστικό πυρομαχικό που εκτοξεύθηκε από το Ιράν και εισήλθε στον τουρκικό εναέριο χώρο εξουδετερώθηκε από στοιχεία αεράμυνας και αντιπυραυλικής άμυνας του ΝΑΤΟ που βρίσκονται ανεπτυγμένα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τμήματα του πυρομαχικού έπεσαν σε ακατοίκητες περιοχές στην επαρχία Γκαζιαντέπ, χωρίς να αναφερθούν θύματα ή τραυματισμοί.

Στην ίδια ανακοίνωση τονίζεται ότι η Τουρκία αποδίδει μεγάλη σημασία στις σχέσεις καλής γειτονίας και στη διατήρηση της περιφερειακής σταθερότητας. Ωστόσο, υπογραμμίζεται ότι η χώρα θα λάβει με αποφασιστικότητα και χωρίς δισταγμό όλα τα απαραίτητα μέτρα απέναντι σε κάθε απειλή που στρέφεται κατά της εδαφικής της ακεραιότητας και του εναέριου χώρου της.

«Υπενθυμίζουμε ότι είναι προς όφελος όλων να λαμβάνονται υπόψη οι προειδοποιήσεις της Τουρκίας προς αυτή την κατεύθυνση», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.