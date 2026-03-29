Έξι Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σε ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Γάζα

Τουλάχιστον έξι Παλαιστίνιοι, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, σκοτώθηκαν σε δύο ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές σε δύο σημεία ελέγχου της υπό τη Χαμάς αστυνομίας στη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσαν υγειονομικοί αξιωματούχοι του παλαιστινιακού θύλακα, στο πιο πρόσφατο επεισόδιο βίας που σημειώνεται παρά την εκεχειρία υπό την αιγίδα των ΗΠΑ που τέθηκε σε ισχύ πριν από πάνω από πέντε μήνες.

Σύμφωνα με τους υγειονομικούς στη Γάζα, τρεις αστυνομικοί και τρεις άμαχοι, μεταξύ των οποίων ένα κορίτσι, σκοτώθηκαν και άλλοι τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν σε πλήγματα ισραηλινών αεροσκαφών σε δύο σημεία ελέγχου της αστυνομίας στην Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Ο ισραηλινός στρατός δεν έχει μέχρι στιγμής σχολιάσει σχετικά με την πληροφορία αυτή.

Σύμφωνα με τους τοπικούς αξιωματούχους της υγείας, πάνω από 680 Παλαιστίνιοι στη Γάζα έχουν σκοτωθεί από πυρά του ισραηλινού στρατού από τον Οκτώβριο που τέθηκε σε ισχύ η συμφωνία εκεχειρίας με τη Χαμάς.

Επίσης σύμφωνα με τις αρχές του τομέα υγείας στη Γάζα, πάνω από 72.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τότε που άρχισε ο πόλεμος ανάμεσα στη Χαμάς και το Ισραήλ τον Οκτώβριο του 2023, ο οποίος πυροδοτήθηκε από την επίθεση της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023 κατά την οποία 1.200 άνθρωποι σκοτώθηκαν, σύμφωνα με ισραηλινούς απολογισμούς.

Η βία στη Γάζα επιμένει παρά την εκεχειρία και εν μέσω του πολέμου του Ισραήλ και των ΗΠΑ με το Ιράν. Αξιωματούχοι του τομέα της υγείας στη Γάζα δηλώνουν ότι τουλάχιστον 50 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από τις ισραηλινές δυνάμεις από τότε που άρχισε η σύγκρουση με το Ιράν πριν από έναν μήνα.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

