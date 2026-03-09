MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
ΔΙΕΘΝΗ

Έξι νεκροί σε νέα αεροπορική επιδρομή των ΗΠΑ εναντίον φερόμενων ως διακινητών ναρκωτικών σε ταχύπλοο στον Ειρηνικό

|
THESTIVAL TEAM

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ διεξήγαγαν χθες Κυριακή νέα αεροπορική επιδρομή στον Ειρηνικό εναντίον πλεούμενου στο οποίο φέρονται να επέβαιναν διακινητές ναρκωτικών, σκοτώνοντας έξι ανθρώπους, καθώς συνεχίζουν εκστρατεία που διαρκεί πάνω από επτά μήνες.

Με το πλήγμα αυτό, που ανακοινώθηκε μέσω X από το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Λατινικής Αμερικής (SOUTHCOM, «νότια διοίκηση»), ξεπερνούν πλέον τους 150 οι νεκροί από τον Σεπτέμβριο του 2025 εναντίον ταχύπλοων που φέρονται να χρησιμοποιούνταν για τη διακίνηση ναρκωτικών.

«Οι υπηρεσίες πληροφοριών επιβεβαίωσαν ότι το σκάφος κινείτο κατά μήκος (θαλάσσιων) οδών διακίνησης ναρκωτικών στον ανατολικό Ειρηνικό και ότι εμπλεκόταν στη διακίνηση ναρκωτικών», υποστήριξε η SOUTHCOM.

Όπως κάνει σχεδόν πάντα, συνόδευσε την ανάρτηση με «αποχαρακτηρισμένο» βίντεο του πλήγματος, διάρκειας 11 δευτερολέπτων, στο οποίο εικονίζεται μικρό πλεούμενο να μετατρέπεται σε πύρινη σφαίρα καθώς πλήττεται από τους αιθέρες.

Η κυβέρνηση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ουδέποτε έχει παρουσιάσει αδιάσειστες αποδείξεις πως τα δεκάδες πλεούμενα που έγιναν στόχοι όντως εμπλέκονταν σε οποιαδήποτε παράνομη διακίνηση.

Η νομιμότητα της εκστρατείας αυτής, που επισήμως έχει στο στόχαστρο καρτέλ των ναρκωτικών που μεταφέρουν ουσίες στην αγορά των ΗΠΑ, αμφισβητείται και προκαλεί πικρό διάλογο, σε διεθνές επίπεδο όσο και στην αμερικανική πολιτική τάξη.

Ειδικοί και στελέχη του ΟΗΕ έχουν καταγγείλει πως στις επιχειρήσεις του είδους σε διεθνή ύδατα οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις διαπράττουν εξωδικαστικές εκτελέσεις.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

ΗΠΑ

Περισσοτερες Ειδησεις

