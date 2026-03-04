Εστάλη το πρώτο δοκιμαστικό μήνυμα έκτακτης ανάγκης στην Κύπρο – Τι αναφέρει

Το πρώτο δοκιμαστικό μήνυμα έλαβαν στα κινητά τους οι πολίτες της Κύπρου ως μέτρο ασφάλειας και ενημέρωσης από την Κυβέρνηση σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Πρόκειται για το πρώτο δοκιμαστικό μηνύματα που εστάλη προληπτικά, με όλες τις αρμόδιες πηγές σύμφωνα με τοπ τοπικό σάιτ reporter.com.cy να τονίζουν πως δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η Κύπρος αποτελεί στόχος του Ιράν.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών το πρώτο γραπτό μήνυμα με τα προληπτικά μέτρα αυτοπροστασίας απεστάλη με επιτυχία στα κινητά τηλέφωνα των πολιτών.

Δεδομένου ότι το σύστημα δοκιμάστηκε με το πρώτο μήνυμα και λειτουργεί κανονικά, τα δύο επόμενα μηνύματα δεν θα σταλούν σήμερα και θα αποσταλούν μόνο σε περίπτωση που καταστεί αναγκαίο.