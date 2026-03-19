Ερντογάν: Υιοθετούμε πολύ αποφασιστική στάση κατά των ενεργειών που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο μας

Αναφορά στους ιρανικούς πυραύλους που πέρασαν στον τουρκικό εναέριο χώρο και αναχαιτίστηκαν από την αεράμυνα του ΝΑΤΟ, έκανε ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο μήνυμά του για τη μουσουλμανική γιορτή Εΐντ αλ-φιτρ, κατηγορώντας το Ισραήλ για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην ευρύτερη περιοχή.

«Οι αδελφοί και οι αδελφές μας στη Γάζα προσπαθούν να γιορτάσουν το Εΐντ αλ-Φιτρ εν μέσω των επιθέσεων του Ισραήλ, το οποίο παραβιάζει τους όρους της εκεχειρίας και εμποδίζει την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας. Η πολιτική της κατοχής και της καταστροφής συνεχίζεται με πλήρη δύναμη σε διάφορα μέρη της Παλαιστίνης, ειδικά στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και τη Δυτική Όχθη, καθώς και στο νότιο Λίβανο», δήλωσε ο Ερντογάν.

«Οι επιθέσεις που εξαπολύθηκαν εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου με την πρόκληση του Ισραήλ, καθώς και οι ανταποδόσεις του Ιράν με πυραύλους και drones εναντίον τρίτων χωρών, έχουν οδηγήσει σε περαιτέρω κλιμάκωση των εντάσεων στην περιοχή», τόνισε ο Τούρκος πρόεδρος.

«Καθώς βρισκόμαστε αντιμέτωποι με αυτή την ανησυχητική κατάσταση, έχουμε πλήρη επίγνωση της ευθύνης που φέρουμε για 86 εκατομμύρια ανθρώπους και δεν χαλαρώνουμε ποτέ την επαγρύπνησή μας.

Ενώ υιοθετούμε μια πολύ αποφασιστική στάση έναντι των ενεργειών που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο μας, συνεχίζουμε να λαμβάνουμε μέτρα για την ενίσχυση της ειρήνης και της ασφάλειας του έθνους μας» πρόσθεσε.

Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

