ΔΙΕΘΝΗ

Ερντογάν: Θέλουμε ειρήνη, αλλά αν κάποιος ψάχνει για περιπέτειες, θα τού απαντήσουμε

Δεν θέλουμε τίποτα άλλο από ειρήνη και ηρεμία, αλλά αν κάποιος έχει βλέψεις στα εδάφη μας, δεν θα διστάσουμε να απαντήσουμε, δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ, Μανώλης Κωστίδης, ο Ερντογάν δήλωσε: «Δεν θα πέσουμε στην παγίδα κανενός. Η Τουρκία δεν είναι οποιαδήποτε χώρα. Ο τουρκικός λαός δεν είναι οποιοσδήποτε λαός, όσοι θέλουν να δουν τον χαρακτήρα μας ας κοιτάξουν την Κύπρο, τον πόλεμο Ανεξαρτησίας μας, ας δουν τη νίκη μας στα Δαρδανέλια.

Δεν θέλουμε τίποτα άλλο από ειρήνη και ηρεμία. Δεν έχουμε βλέψεις στην κυριαρχία και εδάφη κανενός. Όμως, αν κάποιος έχει βλέψεις στα εδάφη και την κυριαρχία μας και αν κάποιος ψάχνει περιπέτειες, τότε δεν θα διστάσουμε να τον προκαλέσουμε».

Αναφερόμενος στον πόλεμο στο Ιράν ο Τούρκος πρόεδρος, σύμφωνα με το Al Jazeera, δήλωσε ότι πρέπει να τερματιστεί πριν εξαπλωθεί σε ολόκληρη την περιοχή με αυξανόμενο κόστος για την παγκόσμια οικονομία.

«Αυτός ο πόλεμος πρέπει να σταματήσει πριν επεκταθεί και καταστρέψει ολοσχερώς την περιοχή» είπε, προειδοποιώντας ότι αν συνεχιστεί «θα υπάρξουν περισσότερες απώλειες ζωών και περιουσιών, και το κόστος για την παγκόσμια οικονομία θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο».

