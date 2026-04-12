Ερντογάν: Όπως μπήκαμε στη Λιβύη και στο Καραμπάχ, μπορούμε να μπούμε και στο Ισραήλ

Η ένταση μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ κλιμακώνεται επικίνδυνα, με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να εξαπολύει σκληρές απειλές κατά του Ισραήλ και του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, με αφορμή τους βομβαρδισμούς στον Λίβανο. Ο Τούρκος πρόεδρος άφησε ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο στρατιωτικής επέμβασης, προκαλώντας διεθνή ανησυχία.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατηγόρησε τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου ότι είναι «τυφλωμένος από αίμα και μίσος» και δήλωσε πως «δεν υπάρχει κανένας λόγος» να μην επιτεθεί η Τουρκία στο Ισραήλ. Μάλιστα, ανέφερε πως αν το Πακιστάν δεν μεσολαβούσε στη σύγκρουση ΗΠΑ – Ιράν, η Τουρκία θα είχε ήδη «δείξει στο Ισραήλ τη θέση του», υπενθυμίζοντας τις στρατιωτικές επεμβάσεις σε Λιβύη και Καραμπάχ.

«Την ημέρα της κατάπαυσης του πυρός, το Ισραήλ σκότωσε εκατοντάδες αθώους Λιβανέζους. Ο Νετανιάχου έχει τυφλωθεί από το αίμα και το μίσος. Αν το Πακιστάν δεν μεσολαβούσε στον πόλεμο μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, θα είχαμε δείξει στο Ισραήλ τη θέση του», δήλωσε ο Ερντογάν σε ομιλία του σε πολιτική εκδήλωση στην Τουρκία και συνέχισε λέγοντας: «όπως μπήκαμε στη Λιβύη και στο Καραμπάχ, μπορούμε να μπούμε και στο Ισραήλ. Δεν υπάρχει λόγος να μην το κάνουμε. Θα χρειαστεί δύναμη και ενότητα».

Την ίδια ώρα, τουρκικοί εισαγγελείς κατέθεσαν κατηγορητήρια εναντίον 35 υψηλόβαθμων Ισραηλινών αξιωματούχων, ανάμεσά τους και ο Νετανιάχου, ζητώντας ποινές που συνολικά ξεπερνούν τα 4.500 χρόνια φυλάκισης. Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, γενοκτονία, βασανιστήρια και παράνομη κράτηση, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο Anadolu.

Η κίνηση αυτή προκάλεσε έντονη αντίδραση από το Ισραήλ. Ο Νετανιάχου απάντησε μέσω κοινωνικών δικτύων, κατηγορώντας τον Ερντογάν ότι έχει «σφαγιάσει τους ίδιους του τους Κούρδους πολίτες». Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατζ, χαρακτήρισε τον Τούρκο πρόεδρο «άνθρωπο των Αδελφών Μουσουλμάνων», ενώ ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, αντέδρασε ακόμη πιο έντονα με προσβλητικά σχόλια.

Οι σχέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες, που κάποτε ήταν στενές, έχουν επιδεινωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα μετά τη σύγκρουση Ισραήλ – Χαμάς. Η Τουρκία έχει κατηγορήσει το Ισραήλ για γενοκτονία στη Γάζα και έχει προχωρήσει σε εμπορικό εμπάργκο από το 2024.

Παράλληλα, η Τουρκία προσπαθεί να ενισχύσει τον ρόλο της ως ισχυρή δύναμη στη Μέση Ανατολή, έχοντας αυξήσει την επιρροή της μετά τις εξελίξεις στη Συρία και διατηρώντας ισχυρό στρατό, έναν από τους μεγαλύτερους στο ΝΑΤΟ.

Μετά τη νέα αυτή σύγκρουση δηλώσεων, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε τον Νετανιάχου «Χίτλερ της εποχής μας», αναφέροντας ότι αντιμετωπίζει κατηγορίες για εγκλήματα πολέμου και γενοκτονία σε διεθνή δικαστήρια. Η ανακοίνωση άφηνε να εννοηθεί ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός προσπαθεί να υπονομεύσει τις ειρηνευτικές προσπάθειες στην περιοχή, ενώ προειδοποιούσε ότι μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη ακόμη και στη χώρα του.