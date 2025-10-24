Ερντογάν: Η Τουρκία είναι έτοιμη ανά πάσα στιγμή να φιλοξενήσει μια συνάντηση Τραμπ-Πούτιν

Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, εξέφρασε την ετοιμότητα της χώρας του να φιλοξενήσει μια σύνοδο κορυφής ανάμεσα στη Ρωσία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, στο πλαίσιο της αναζήτησης ειρηνικής λύσης για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά την επιστροφή του από περιοδεία στις χώρες του Περσικού Κόλπου, ο Ερντογάν υπογράμμισε ότι «η σημασία της Τουρκίας και της Κωνσταντινούπολης στο όραμα της ειρηνικής διευθέτησης έχει γίνει για ακόμη μία φορά ξεκάθαρη».

«Είμαστε έτοιμοι να οργανώσουμε διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία οποιαδήποτε στιγμή. Είναι κρίμα που η συνάντηση στη Βουδαπέστη δεν πραγματοποιήθηκε. Πιστεύουμε ότι κάθε διάλογος μπορεί να συμβάλει στον τερματισμό αυτού του πολέμου. Από την πρώτη στιγμή έχουμε υποστηρίξει αυτή την προοπτική, εργαστήκαμε προς αυτήν την κατεύθυνση και επιδιώξαμε μια δίκαιη ειρήνη», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος.

Ο Ερντογάν πρόσθεσε ότι η Άγκυρα «διατηρεί καλές σχέσεις και με τις δύο πλευρές» και τόνισε: «Είμαστε μια χώρα που έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη τόσο της Μόσχας όσο και της Ουάσιγκτον. Αυτό μας δίνει πλεονέκτημα στον δρόμο προς την ειρήνη και είμαστε αποφασισμένοι να αξιοποιήσουμε αυτή τη θέση προς όφελος της ανθρωπότητας».

Παράλληλα, ο Τούρκος πρόεδρος ανακοίνωσε ότι η Τουρκία θα συνεργαστεί με τις χώρες του Περσικού Κόλπου για την ανοικοδόμηση της Λωρίδας της Γάζας, η οποία έχει υποστεί εκτεταμένες καταστροφές. «Η ανοικοδόμηση της Γάζας δεν είναι εύκολο έργο. Μαζί με άλλες χώρες, κυρίως από τον Περσικό Κόλπο, ελπίζουμε να κάνουμε αυτό το βήμα», είπε στους δημοσιογράφους.

«Οι ισραηλινές επιθέσεις κατέστρεψαν δυστυχώς τις υποδομές της Γάζας. Τώρα χρειάζεται σοβαρή δουλειά. Θα χρησιμοποιηθούν πρώτα τα κατασκευαστικά μηχανήματα και στη συνέχεια θα ληφθούν μέτρα για την αποκατάσταση των βασικών υποδομών. Η Γάζα υπέστη θηριωδίες που αποτελούν ντροπή για ολόκληρη την ανθρωπότητα εδώ και πολλά χρόνια. Οφείλουμε να συνεργαστούμε για να εξασφαλίσουμε ένα αξιοπρεπές και ευημερούν μέλλον για τους αδελφούς και τις αδελφές μας στη Γάζα. Η Τουρκία θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να επιτύχει αυτόν τον στόχο, αξιοποιώντας όλες της τις δυνατότητες», δήλωσε, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο NTV.