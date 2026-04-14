MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Επτά συλλήψεις στην Αϊτή μετά το ποδοπάτημα σε ιστορικό φρούριο με 25 νεκρούς

|
THESTIVAL TEAM

Η αστυνομία της Αϊτής ανακοίνωσε χθες Δευτέρα ότι προχώρησε στις συλλήψεις επτά προσώπων, σε βάρος των οποίων υπάρχουν υποψίες ότι φέρουν ευθύνες για το φονικό ποδοπάτημα σε δημοφιλές και πολυσύχναστο αξιοθέατο, ιστορικό φρούριο στο βόρειο τμήμα της χώρας της Καραϊβικής, τραγωδία μετά την οποία η κυβέρνηση κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος.

Το υπουργείο Πολιτισμού του φτωχού και αποσταθεροποιημένου κράτους της Καραϊβικής έκανε αρχικά λόγο για 30 νεκρούς προχθές Κυριακή. Η αστυνομία και ο δήμαρχος της Μιλό, όπου εκτυλίχθηκε η καταστροφή, διαβεβαίωσαν ωστόσο ότι ο απολογισμός των θυμάτων είναι 25 νεκροί.

Οι επτά συλληφθέντες είναι πέντε μέλη της δημοτικής αστυνομίας και δυο υπάλληλοι του αϊτινού ινστιτούτου προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς, διευκρίνισε η αστυνομία.

Η καταστροφή ενέσκηψε το Σάββατο, ενώ στο οχυρό είχε συγκεντρωθεί μεγάλο πλήθος, για παραδοσιακό φεστιβάλ στο προαιώνιο μνημείο, στην κορυφή βουνού.

Πρόκειται για το Citadelle Laferrière, οχυρό των αρχών του 19ου αιώνα, που είχε ανεγερθεί λίγο καιρό αφού η Αϊτή απέκτησε την ανεξαρτησία της από τη Γαλλία, μέρος της παγκόσμιας κληρονομιάς εγγεγραμμένο στον κατάλογο της UNESCO.

«Σημειώθηκε αψιμαχία μεταξύ ανθρώπων στο εσωτερικό οι οποίοι ήθελαν να βγουν και άλλων στο εξωτερικό που προσπαθούσαν να μπουν», σημείωσε η πολιτική προστασία σε αναφορά της.

«Μόνο μια πύλη ήταν ανοικτή για τις εισόδους και τις εξόδους. Προκλήθηκε πανικός και μαζικό ποδοπάτημα, οδηγώντας σε περιπτώσεις ασφυξίας (…) και απώλειας συνείδησης», προστίθεται στο κείμενο.

Ο δήμαρχος της Μιλό, ο Βεσνέρ Ζοζέφ, επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο τον απολογισμό των 25 νεκρών.

Εξ αυτών «13 πτώματα διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Sacré-Coeur της Μιλό» ενώ εντοπίστηκαν «άλλα 12 στο φρούριο», εξήγησε ο δήμαρχος.

Έπειτα από έκτακτη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου το βράδυ της Κυριακής, η κυβέρνηση του υπηρεσιακού πρωθυπουργού Αλίξ Ντιντιέ Φιλς Εμέ κήρυξε τριήμερο πένθος από σήμερα 14η ως την Πέμπτη 16η Απριλίου, προσθέτοντας ότι οι κηδείες των θυμάτων θα γίνουν δημοσία δαπάνη.

Το Λαφεριέρ βρίσκεται σε υψόμετρο σχεδόν 1.000 μέτρων, 15 χιλιόμετρα νότια από την Καπ Αϊσιέν, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Αϊτής. Είχε κατασκευαστεί στη νεαρή δημοκρατία από απελεύθερους πρώην σκλάβους στις αρχές του 19ου αιώνα. Αποτελείται από τις οχυρώσεις και παλάτι στο εσωτερικό.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

