Έπσταϊν: Θα ερευνηθούν οι πτήσεις με τις οποίες έστελνε γυναίκες στο Ηνωμένο Βασίλειο

Η βρετανική αστυνομία ανέφερε σήμερα ότι εξετάζει τους ισχυρισμούς που προέκυψαν από τα αρχεία Έπστιν, σύμφωνα με τους οποίους ο καταδικασμένος για σεξουαλικά εγκλήματα Αμερικανός χρηματιστής Τζέφρι Έπστιν έστελνε γυναίκες στο Ηνωμένο Βασίλειο με ιδιωτικά αεροσκάφη.

Οι αρχές δέχονταν πιέσεις τις τελευταίες ημέρες να ερευνήσουν την εμπλοκή του πρώην πρίγκιπα Άντριου Μαουντμπάντεν-Γουίνδσορ σε αυτές τις πτήσεις.

«Εξετάζουμε τις πληροφορίες αναφορικά με τις ιδιωτικές πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο Στάνστεντ (του Λονδίνου) μετά τη δημοσιοποίηση των αρχείων Έπστιν από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης», ανέφερε η αστυνομία του Έσεξ, στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται αυτό το αεροδρόμιο του βορειοανατολικού Λονδίνου.

Η αστυνομία, που θα πρέπει να καθορίσει αν επαρκούν οι πληροφορίες για να ξεκινήσει επίσημη έρευνα, δεν έκανε καμία αναφορά στο όνομα του Άντριου. Όμως την περασμένη εβδομάδα ο πρώην πρωθυπουργός Γκόρντον Μπράουν είχε ζητήσει να επανεξεταστεί το θέμα, δηλώνοντας ότι «ενημερώθηκε κατ’ ιδίαν ότι οι έρευνες που συνδέονται με τον πρώην πρίγκιπα Άντριου δεν έλαβαν σωστά υπόψη τις ουσιαστικές αποδείξεις για το θέμα αυτών των πτήσεων».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

