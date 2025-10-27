Επιβάτες κρουαζιερόπλοιου έσωσαν μετανάστες στη Μεσόγειο: Πάλευαν με τα κύματα για να ανέβουν στο πλοίο – Δείτε το βίντεο
THESTIVAL TEAM
Το κρουαζιερόπλοιο MSC Splendida κατάφερε να διασώσει 19 μετανάστες που επέβαιναν σε μια μικρή βάρκα κοντά στην Καμπρέρα, στα ανοικτά της Μαγιόρκα, στις Βαλεαρίδες Νήσους.
Το δραματικό βίντεο δείχνει τους μετανάστες να παλεύουν με τα κύματα καθώς προσπαθούν επανειλημμένα να ανέβουν τη σκάλα του πλοίου, πέφτοντας ξανά και ξανά στη θάλασσα.
Πολλοί έπεσαν στο νερό για να φτάσουν τα σωσίβια που τους πετούσαν από το πλοίο και χρειάστηκε να παλέψουν με τα τεράστια κύματα για να σωθούν, ενώ άλλοι πάλευαν να μην πνιγούν.
Σύμφωνα με πληροφορίες τις Daily Mail, όλοι οι διασωθέντες είναι καταγωγής Μαγκρέμπ. Το κρουαζιερόπλοιο τους μετέφερε με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαρκελώνης.
Δείτε το βίντεο
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Την Ρουμανία επισκέφτηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος – Εξήρε τις πρωτοβουλίες Τραμπ για την ειρήνευση
- Στροφή στο Κύπελλο για τον Άρη – Τι ισχύει με Πέρεθ
- Η Έλ. Ράπτη στην δοξολογία για τον εορτασμό του πολιούχου Αγ. Δημήτριου και την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου