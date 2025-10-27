MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Επιβάτες κρουαζιερόπλοιου έσωσαν μετανάστες στη Μεσόγειο: Πάλευαν με τα κύματα για να ανέβουν στο πλοίο – Δείτε το βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Το κρουαζιερόπλοιο MSC Splendida κατάφερε να διασώσει 19 μετανάστες που επέβαιναν σε μια μικρή βάρκα κοντά στην Καμπρέρα, στα ανοικτά της Μαγιόρκα, στις Βαλεαρίδες Νήσους.

Το δραματικό βίντεο δείχνει τους μετανάστες να παλεύουν με τα κύματα καθώς προσπαθούν επανειλημμένα να ανέβουν τη σκάλα του πλοίου, πέφτοντας ξανά και ξανά στη θάλασσα.

Πολλοί έπεσαν στο νερό για να φτάσουν τα σωσίβια που τους πετούσαν από το πλοίο και χρειάστηκε να παλέψουν με τα τεράστια κύματα για να σωθούν, ενώ άλλοι πάλευαν να μην πνιγούν.

Σύμφωνα με πληροφορίες τις Daily Mail, όλοι οι διασωθέντες είναι καταγωγής Μαγκρέμπ. Το κρουαζιερόπλοιο τους μετέφερε με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαρκελώνης.

Δείτε το βίντεο

Μεσόγειος Μετανάστες

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

Ηρακλής: Τέλος από προπονητής ο Γιώργος Σιγάλας

MEDIA NEWS 2 ώρες πριν

Φώτης Σεργουλόπουλος και Τζένη Μελιτά σε έντονο διάλογο στον αέρα: “Εσύ μου λες συνέχεια οι κάμερες κι οι κάμερες” – “Δεν θα κάνουμε τώρα αυτή την κουβέντα”

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 13 ώρες πριν

Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στις 27 Οκτωβρίου

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 21 ώρες πριν

Πάνος Ρούτσι: “Φοβάμαι πως θα σβήσουν τα ονόματα των παιδιών – Από σήμερα θα είμαι στο Σύνταγμα”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 11 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: “Γιορτή Μελιού” και σήμερα με ελεύθερη είσοδο στο Πάρκο Ξαρχάκου

LIFESTYLE 6 ώρες πριν

Ξέσπασε η Φαίη Σκορδά για τον μαθητή με αυτισμό: “Αυτό που έγινε είναι χυδαίο, ανατρίχιασα σαν μαμά”