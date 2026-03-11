Επίθεση της Χεζμπολάχ με δεκάδες ρουκέτες στο βόρειο Ισραήλ – Αυτοί είναι οι όροι του Ιράν για τερματισμό του πολέμου

Σύμφωνα με το Al Jazeera, η Χεζμπολάχ έχει εκτοξεύσει τουλάχιστον τρεις ρουκετοβολές στο βόρειο Ισραήλ τα τελευταία λεπτά.

Τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν την ταυτόχρονη εκτόξευση τουλάχιστον 100 ρουκετών, και ο ισραηλινός στρατός έχει προειδοποιήσει τους πολίτες να αναζητήσουν καταφύγιο.

Εκρήξεις και σειρήνες αεροπορικών επιδρομών ακούγονταν στις βόρειες ισραηλινές πόλεις Kiryat Shmona και Hifa, σύμφωνα με τον ανταποκριτή μας.

Watch : Hezbollh fired 100 of missiles in northern Israel. pic.twitter.com/LzjYS87ij0 — Global Explainer (@Globalexplainer) March 11, 2026

Μια ρουκέτα της Χεζμπολάχ χτύπησε πολυκατοικία στο βόρειο Ισραήλ.

Τραμπ: Ο πόλεμος με το Ιράν αποδείχθηκε ευκολότερος από ό,τι νομίζαμε

Στο μεταξύ ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι ο αμερικανικός στρατός κατάφερε να εξαλέιψει τα ηγετικά στελέχη του Ιράν. Πολύ σύντομα το πετρέλαιο θα πέσει, η αύξηση είναι προσωρινή.

«Καταστρέψαμε δύο φορές την ηγεσία τους και τώρα έχει αναδυθεί μια νέα ομάδα. Ας δούμε τι θα τους συμβεί», είπε.

Ένας δημοσιογράφος ρώτησε τον Ντόναλντ Τραμπ αν η σύγκρουση στο Ιράν είναι μια «μικρή εκδρομή» ή ένας «πόλεμος» – οι δύο τρόποι με τους οποίους ο πρόεδρος των ΗΠΑ την έχει περιγράψει.

«Και τα δύο», απάντησε ο Τραμπ.

«Είναι μια εκδρομή που θα μας κρατήσει μακριά από τον πόλεμο, για αυτούς είναι πόλεμος, για εμάς αποδείχθηκε ευκολότερο από ό,τι νομίζαμε».

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ χτύπησαν «28 ναρκοθετικά πλοία χρησιμοποιώντας ακριβώς το ίδιο όπλο που χρησιμοποιήσαμε εναντίον των εμπόρων ναρκωτικών».

Οι Φρουροί της Επανάστασης δηλώνουν έτοιμοι για έναν ολοκληρωτικό πόλεμο επιβίωσης

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δηλώνουν ότι ο χρόνος για αντίποινα έχει τελειώσει και ότι είναι έτοιμοι για ολοκληρωτικό πόλεμο. Αντιλαμβάνονται ότι η ύπαρξή τους διακυβεύεται και ότι δεν υπάρχει χρόνος για επιχειρήσεις ανταπόδοσης.

Τα Στενά του Ορμούζ είναι πλέον απαγορευμένη περιοχή και αναφέρεται ότι ούτε ένα λίτρο πετρελαίου δεν θα περάσει χωρίς την άδεια του Ιράν.

Όσον αφορά τα τρία πλοία που έχουν πληγεί, το IRGC δήλωσε ότι ενώ έπλεαν υπό διαφορετική σημαία, εργάζονταν για τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη προειδοποιεί για επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές

Η πρεσβεία αναφέρει σε μια ανάρτηση στο X ότι «το Ιράν και οι συνδεδεμένες με αυτό τρομοκρατικές πολιτοφυλακές ενδέχεται να σχεδιάζουν να στοχοποιήσουν αμερικανικές πετρελαϊκές και ενεργειακές υποδομές στο Ιράκ».

Ανέφερε επίσης ότι πολιτοφυλακές που υποστηρίζονται από το Ιράν έχουν στοχεύσει ξενοδοχεία που συχνάζουν Αμερικανοί σε όλο το Ιράκ και την αυτόνομη κουρδική περιοχή του.

Η πρεσβεία επανέλαβε την έκκλησή της προς τους Αμερικανούς πολίτες να εγκαταλείψουν τη χώρα.

Οι τρεις όροι του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου

Τρεις όρους θέτει σε ΗΠΑ και Ισραήλ ο Ιρανός πρόεδρος, Μασούντ Πεζεσκιάν για τον τερματισμό του πολέμου.

Όπως ανέφερε σε με ανάρτησή του στο X, ο μόνος τρόπος να τερματιστεί ο πόλεμος είναι η αναγνώριση των «νόμιμων δικαιωμάτων» του Ιράν, η καταβολή αποζημιώσεων και η παροχή ισχυρών διεθνών εγγυήσεων ώστε να αποτραπεί οποιαδήποτε μελλοντική επιθετική ενέργεια εναντίον της χώρας.