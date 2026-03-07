MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Επίθεση στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι: Χάος μέσα στο αεροδρόμιο από εγκλωβισμένους ταξιδιώτες – Δείτε βίντεο

THESTIVAL TEAM

Σκηνές μεγάλης αναστάτωσης εκτυλίσσονται στο διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι, καθώς χιλιάδες επιβάτες παραμένουν εγκλωβισμένοι ύστερα από την προσωρινή αναστολή λειτουργίας του αεροδρομίου λόγω περιστατικού με μη επανδρωμένο αεροσκάφος.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου, όταν πραγματοποιήθηκε επιχείρηση αναχαίτισης drone πάνω από το αεροδρόμιο. Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο, ακούστηκε ισχυρή έκρηξη και αμέσως μετά υψώθηκε σύννεφο καπνού στον ουρανό της πόλης.

Το υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση αντιμετώπισης επίθεσης που αποδίδεται στο Ιράν.

Από την πλευρά της, η κυβέρνηση του Ντουμπάι επιβεβαίωσε ότι σημειώθηκε «μικρό περιστατικό που είχε ως αποτέλεσμα την πτώση θραυσμάτων ύστερα από αναχαίτιση», τονίζοντας ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί και διαψεύδοντας πληροφορίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για σοβαρότερα συμβάντα.

Συνωστισμός στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι Σε εικόνες που μετέδωσε η τηλεόραση του ΣΚΑΪ, από βίντεο που έστειλε Έλληνας ο οποίος βρίσκεται στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι και περιμένει να επαναπατριστεί, καταγράφεται έντονος συνωστισμός, με πλήθος επιβατών να συγκεντρώνεται σε χώρους του αεροδρομίου αναμένοντας την πτήση που θα τους επιτρέψει να επιστρέψουν στις πατρίδες τους.

Τελικά, λίγη ώρα μετά τον συναγερμό το διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι ανακοίνωσε ότι έχει επανεκκινήσει μερικώς τη λειτουργία του, με ορισμένες πτήσεις να πραγματοποιούνται τόσο από το διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι όσο και από το διεθνές αεροδρόμιο Αλ Μακτούμ.

