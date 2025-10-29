MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Επίθεση σοκ στο Λονδίνο: 22χρονος μαχαίρωσε τρία άτομα – Νεκρός ο ένας, τραυματισμένοι οι άλλοι δύο

|
THESTIVAL TEAM

Ένας αλλοδαπός ηλικίας 22 ετών προφυλακίστηκε σήμερα αφού επιτέθηκε με μαχαίρι σε τρεις ανθρώπους, σκοτώνοντας τον έναν από αυτούς και τραυματίζοντας τους άλλους δύο, κοντά στο Λονδίνο, ανακοίνωσε η αστυνομία της βρετανικής πρωτεύουσας.

Ο Σάφι Νταούντ κατηγορείται για ανθρωποκτονία, για δύο απόπειρες ανθρωποκτονίας και για κατοχή μαχαιριού.

Σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης, ο συλληφθείς είναι Αφγανός υπήκοος. Το υπουργείο Εσωτερικών ανέφερε μόνο ότι είναι αλλοδαπός, χωρίς άλλες διευκρινίσεις.

Η επίθεση σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, γύρω στις 7 (ώρα Ελλάδας) στο Άξμπριτζ, κοντά στο Λονδίνο. Ο δράστης σκότωσε έναν 49χρονο και τραυμάτισε ελαφρά με μαχαίρι δύο άλλους ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και έναν έφηβο 14 ετών.

Το υπουργείο Εσωτερικών ανέφερε ότι ο ύποπτος μπήκε στο Ηνωμένο Βασίλειο με ένα φορτηγό το 2020 και ζήτησε άσυλο, που του δόθηκε το 2022.

Το θέμα της μετανάστευσης θεωρείται ιδιαίτερα ευαίσθητο στη Βρετανία. Φέτος το καλοκαίρι οργανώθηκαν πολλές διαδηλώσεις μπροστά σε ξενοδοχεία που φιλοξενούν αιτούντες άσυλο, ενώ σε μια πορεία που οργάνωσε η ακροδεξιά στο Λονδίνο στις 13 Σεπτεμβρίου συμμετείχαν 150.000 διαδηλωτές, σύμφωνα με την αστυνομία.

Επίθεση Λονδίνο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΑΙΔΕΙΑ 9 λεπτά πριν

Κοζάνη: Τα έργα ανάπτυξης των υποδομών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2 ώρες πριν

Η Fed μείωσε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Σε δίκη για τη δολοφονία της Τζιν Χάνλον ο πρώην φίλος της από την Κρήτη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 7 ώρες πριν

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Το μόνο πεδίο στο οποίο η κυβέρνηση Μητσοτάκη “αριστεύει”, είναι στο μπάζωμα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 11 ώρες πριν

Κέλλας: Δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο για την ευλογιά – Τον Νοέμβριο οι πληρωμές σε αγρότες

ΔΙΕΘΝΗ 13 ώρες πριν

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε επιστροφή στην εκεχειρία μετά τα νέα πλήγματα στη Γάζα