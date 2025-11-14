MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Επίθεση με πυραύλους στη Δαμασκό – Αναφορές για νεκρούς και τραυματίες

Φωτογραφία Αρχείου
THESTIVAL TEAM

Τρεις πύραυλοι φέρεται να έπληξαν απόψε γειτονιά στη Δαμασκό, με αναφορές για νεκρούς και τραυματίες.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν συριακά μέσα ενημέρωσης, ένας από τους πυραύλους έπληξε πολυκατοικία στη γειτονιά Αλ-Μαζέχ, με μαρτυρίες να αναφέρουν ότι ακούστηκε μια ισχυρή έκρηξη από διαμέρισμα του πρώτου ορόφου.

Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για ισραηλινή αεροπορική επίθεση.

Σύμφωνα με την Jerusalem Post, μια γυναίκα τραυματίστηκε από το χτύπημα, ενώ λίγο πριν υπήρξαν αναφορές ότι ακούστηκε μια έκρηξη.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στην περιοχή έχουν σπεύσει δυνάμεις ασφαλείας και ασθενοφόρα.

