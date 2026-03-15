Επίθεση με μαχαίρι στην Αυστρία – Ένας νεκρός, ένας τραυματίας

Φωτογραφία: Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Δυο πολίτες μαχαιρώθηκαν χθες Σάββατο στη Λιντς, στην Άνω Αυστρία (βόρεια), ο ένας εκ των οποίων υπέκυψε και άλλος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, έκανε γνωστό η αστυνομία στο τρίτο μεγαλύτερο αστικό κέντρο της χώρας.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη σχεδόν αμέσως. Τα κίνητρά του παραμένουν άγνωστα σε αυτό το στάδιο. Η αστυνομία περιορίστηκε να αναφέρει πως θα δώσει περισσότερες πληροφορίες για την υπόθεση, τα θύματα και τον ύποπτο αργότερα.

Μια εκπρόσωπος της αυστριακής αστυνομίας δήλωσε στο Γερμανικό Πρακτορείο ότι δεν έχει αποκλειστεί κανένα ενδεχόμενο στην έρευνα που διενεργείται.

Η εφημερίδα Kronen Zeitung ανέφερε ότι κατά πληροφορίες, που δεν έχουν επιβεβαιωθεί επισήμως, ο φερόμενος ως δράστης φώναξε συνθήματα εναντίον των μουσουλμάνων και αυτόπτης μάρτυρας τον είδε να στέκεται στη μέση δρόμου εμποδίζοντας την κυκλοφορία για λίγη ώρα.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Αυστρία

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

