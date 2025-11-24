MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Επιστρέφουν στο Κίεβο οι Ουκρανοί μετά τη σύσκεψη στη Γενεύη – “Η Ουκρανία θα αποφασίσει για τη μοίρα της”

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαπραγμάτευση για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία που εκκίνησε μετά τη νέα πρόταση των ΗΠΑ.

Πριν λίγο ολοκληρώθηκε η τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων με τον Ζελένσκι με τον Ουκρανό να ενημερώνει μέσω Χ ότι η ουκρανική αντιπροσωπεία στη Γενεύη για τις διαπραγματεύσεις επί του σχεδίου ειρήνης μεταξύ Ουκρανών, Αμερικανών και Ευρωπαίων, έχει πάρει ήδη τον δρόμο της επιστροφής στο Κίεβο.

«Είχα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό της Νορβηγίας, @jonasgahrstore. Συζητήσαμε την διπλωματική κατάσταση και τη διμερή συνεργασία. Είμαι ευγνώμων για τις συμβουλές και την υποστήριξη – η Νορβηγία, όπως πάντα, βοηθάει.

Ενημέρωσα τον Πρωθυπουργό για τα αρχικά αποτελέσματα του έργου των διαπραγματεύσεων στη Γενεύη. Η αντιπροσωπεία μας επιστρέφει τώρα στην πατρίδα και αναμένω μια πλήρη έκθεση απόψε σχετικά με την πρόοδο των συνομιλιών στη Γενεύη και τις κύριες τοποθετήσεις των εταίρων μας. Με βάση αυτές τις εκθέσεις, θα καθορίσουμε τα επόμενα βήματα και το χρονοδιάγραμμα. Θα συνεχίσουμε να συντονιζόμαστε με την Ευρώπη και άλλους εταίρους σε όλο τον κόσμο. Βασιζόμαστε στην επίτευξη των απαραίτητων αποτελεσμάτων και ευχαριστώ όλους όσους τάσσονται στο πλευρό της Ουκρανίας», έγραψε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Χ.

«Η μοίρα της Ουκρανίας είναι στα δικά της χέρια»

Την ίδια ώρα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε ότι υπάρχει πλέον σταθερή βάση για την προώθηση των ειρηνευτικών συνομιλιών για την Ουκρανία.

Η φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι η συνάντηση της Δευτέρας για να συζητηθεί το θέμα της Ουκρανίας στο περιθώριο της συνόδου κορυφής ΕΕ-Αφρικανικής Ένωσης «επιβεβαίωσε εκ νέου ότι είμαστε ενωμένοι στην υποστήριξή μας προς την Ουκρανία».

«Το έδαφος και η κυριαρχία της Ουκρανίας πρέπει να γίνονται σεβαστά. Μόνο η Ουκρανία, ως κυρίαρχη χώρα, μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με τις ένοπλες δυνάμεις της. Η επιλογή της μοίρας τους είναι στα χέρια τους», πρόσθεσε.

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να υποστηρίζει την Ουκρανία καθώς προχωρούν οι ειρηνευτικές συνομιλίες.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί να συνεχίσει να παρέχει στον Πρόεδρο Ζελένσκι όλη την υποστήριξη που χρειάζεται – διπλωματική υποστήριξη, στρατιωτική υποστήριξη, οικονομική υποστήριξη».

«Ίσως κάτι καλό συμβαίνει», λέει ο Τραμπ

«Είναι πιθανό να έχει επιτευχθεί μεγάλη πρόοδος στις συνομιλίες για το σχέδιο Ειρήνης μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανία; Μην πιστεύετε τίποτα μέχρι να δείτε το αποτέλεσμα, αλλά κάτι καλό είναι πιθανό να συμβαίνει», έγραψε εντωμεταξύ πριν λίγη ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν Πόλεμος Ουκρανία

