Επιμένει ο Τραμπ: “Είμαστε σε συνομιλίες με ένα νέο πιο λογικό καθεστώς στο Ιράν”

Επιμένει ο Τραμπ ότι οι ΗΠΑ είναι σε συνομιλίες με ένα νέο πιο λογικό καθεστώς στο Ιράν παρά το γεγονός ότι η Τεχεράνη το διαψεύδει.

Σε ανάρτησή του στο TruthSocial αναφέρει: Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής βρίσκονται σε σοβαρές συζητήσεις με ΕΝΑ ΝΕΟ ΚΑΙ ΠΙΟ ΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ για τον τερματισμό των στρατιωτικών μας επιχειρήσεων στο Ιράν.

Έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος, αλλά, εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν επιτευχθεί σύντομα συμφωνία, κάτι που πιθανότατα θα γίνει, και εάν τα Στενά του Ορμούζ δεν «ανοίξουν για δουλειές» αμέσως, θα ολοκληρώσουμε την υπέροχη «παραμονή» μας στο Ιράν ανατινάζοντας και εξαφανίζοντας εντελώς όλους τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, τις πετρελαιοπηγές και το νησί Χάργκ και πιθανώς όλες τις μονάδες αφαλάτωσης!, τις οποίες σκόπιμα δεν έχουμε ακόμη «αγγίξει».

Αυτό θα είναι αντίποινα για τους πολλούς στρατιώτες μας, και άλλους, που το Ιράν έχει σφαγιάσει και σκοτώσει κατά τη διάρκεια της 47χρονης «βασιλείας του τρόμου» του παλαιού καθεστώτος. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα. Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ