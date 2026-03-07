Επιχείρηση αναχαίτισης πάνω από το αεροδρόμιο του Ντουμπάι – Η Emirates αναστέλλει μέχρι νεωτέρας όλες τις πτήσεις

Μέχρι νεωτέρας αναστέλλονται όλες οι πτήσεις από και προς το Ντουμπάι, όπως ανακοίνωσε η Emirates.

Σε μια ανάρτηση στο X, η αεροπορική εταιρεία ενημερώνει τους επιβάτες να μην μεταβούν στο αεροδρόμιο.

«Η ασφάλεια των επιβατών και του πληρώματός μας είναι η ύψιστη προτεραιότητά μας και δεν θα τεθεί σε κίνδυνο», δηλώνει η Emirates.

Η Emirates ‌λειτουργεί περιορισμένες υπηρεσίες από το Ντουμπάι και το Αμπού Ντάμπι μέσω ασφαλών αεροπορικών διαδρόμων.

Επιχείρηση αναχαίτισης πάνω από το αεροδρόμιο του Ντουμπάι

Επιχείρηση αναχαίτισης σημειώθηκε σήμερα το πρωί πάνω από το αεροδρόμιο του Ντουμπάι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα που περιέγραψε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια ισχυρή έκρηξη από την οποία υψώθηκε σύννεφο καπνού στον ουρανό, με το υπουργείο Άμυνας των Εμιράτων να δηλώνει ότι αντιμετωπίζει επίθεση από το Ιράν.

Ο ιστότοπος παρακολούθησης πτήσεων Flightradar24 έδειξε αεροσκάφη να κάνουν κύκλους πάνω από το αεροδρόμιο.

Η κυβέρνηση του Ντουμπάι επιβεβαίωσε μέσω Χ «μικρό περισταστικό που είχε ως αποτέλεσμα την πτώση θραυσμάτων ύστερα από αναχαίτιση», από το οποίο δεν προκλήθηκαν τραυματισμοί, και διέψευσε «αναφορές που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με περιστατικά στο διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι».