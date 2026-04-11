Επέστρεψαν στη Γη οι τέσσερις αστροναύτες του Artemis II μετά το ιστορικό ταξίδι στη Σελήνη – Δείτε βίντεο

Οι Aμερικανοί αστροναύτες Ριντ Γουάιζμαν, Βίκτορ Γκλόβερ, Κριστίνα Κόουκ κι ο Kαναδός συνάδελφός τους Τζέρεμι Χάνσεν προσθαλασσώθηκαν χθες Παρασκευή το βράδυ (τοπική ώρα· ξημερώματα Σαββάτου ώρα Ελλάδας), ακριβώς όπως προέβλεπε το χρονοδιάγραμμα, στα ανοικτά της Καλιφόρνιας, στον Ειρηνικό, έπειτα από δεκαήμερο ταξίδι μετ’ επιστροφής γύρω από τη Σελήνη.

Το σκάφος τους, το Ωρίων, έκανε την είσοδό του την ατμόσφαιρα με ταχύτητα πάνω από 38.000 χιλιόμετρα την ώρα και τις δυνάμεις τριβής να προκαλούν θερμοκρασίες πάνω από τους 2.700° Κελσίου, προτού πάντως προσθαλασσωθεί χωρίς πρόβλημα στον Ειρηνικό, επιβραδυνόμενο από μεγάλα αλεξίπτωτα, όπως ακριβώς την εποχή του προγράμματος Apollo.

Τα έξι λεπτά κατά τα οποία το Orion διέσχισε την ατμόσφαιρα ήταν τα πιο αγωνιώδη της αποστολής, καθώς δεν υπήρχε επαφή με την κάψουλα. Αυτό ήταν το αναμενόμενο αποτέλεσμα των υψηλών θερμοκρασιών της επανόδου, που ξεπερνούσαν τους 2.000 βαθμούς.

The Artemis II astronauts have splashed down at 8:07pm ET (0007 UTC April 11), bringing their historic 10-day mission around the Moon to an end. pic.twitter.com/1yjAgHEOYl — NASA (@NASA) April 11, 2026

Όταν έφτασε στο κατάλληλο ύψος, άνοιξαν τα αλεξίπτωτα που επιβράδυναν την πτώση και οδήγησαν την κάψουλα σε ομαλή προσθαλάσσωση, στις 03:07 του Σαββάτου (ώρα Ελλάδος) χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Ο καιρός στον Ειρηνικό, στο σημείο της προσθαλάσσωσης ήταν καλός.

Στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή ήταν συγκεντρωμένος μεγάλος αριθμός πλοίων και ιπτάμενων μέσων από τις ένοπλες δυνάμεις και την Ακτοφυλακή των ΗΠΑ.

Αργότερα, πάντως, εμφανίστηκαν προβλήματα στην επικοινωνία της κάψουλας, που ήδη ήταν στη θάλασσα, με το κέντρο, προβλήματα που δεν θεωρήθηκαν σοβαρά.