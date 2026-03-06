Εντυπωσιακό βίντεο από τον απόπλου της φρεγάτας Κίμων από Λιμένα Λεμεσού

Στο λιμάνι της Λεμεσού δεσπόζει τις τελευταίες ώρες η φρεγάτα «Κίμων» (F 601) του Πολεμικού Ναυτικού. Πρόκειται για φρεγάτα τύπου Belharra, η οποία, μαζί με τη φρεγάτα «Ψαρά», απέπλευσε από την Ελλάδα για να ενισχύσει την άμυνα της Κύπρου, με έμφαση στις αντιαεροπορικές και αντι-drone δυνατότητες.

Η αποστολή γίνεται στο πλαίσιο της στρατιωτικής ετοιμότητας της Κύπρου, καθώς εξελίσσεται η μεγάλη πολεμική κρίση στη Μέση Ανατολή.

Οι δυνατότητες της φρεγάτας «Κίμων»

Η φρεγάτα «Κίμων», πρώτης γραμμής μονάδα τύπου FDI HN (Belharra) του Πολεμικού Ναυτικού, αποτελεί την πιο σύγχρονη αντιαεροπορική πλατφόρμα του ελληνικού στόλου. Διαθέτει 32 κελιά κάθετης εκτόξευσης για πυραύλους Aster 30, οι οποίοι παρέχουν δυνατότητα αεράμυνας περιοχής μεγάλης εμβέλειας.

Εξοπλίζεται με το ραντάρ Sea Fire τεχνολογίας AESA, ικανό για ταυτόχρονη παρακολούθηση πολλαπλών εναέριων στόχων, καθώς και με προηγμένο σύστημα μάχης. Η συγκεκριμένη διαμόρφωση επιτρέπει στη «Κίμων» να λειτουργεί ως κόμβος αντιαεροπορικής κάλυψης σε ευρύτερη ακτίνα, όχι μόνο για το ίδιο το πλοίο αλλά και για την περιοχή επιχειρήσεων.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά

Η «ΚΙΜΩΝ» είναι η πρώτη ελληνική φρεγάτα τύπου FDI HN και έχει σχεδιαστεί εξαρχής ως πλήρως ψηφιακό πολεμικό πλοίο.

• Μήκος: περίπου 122 μέτρα

• Εκτόπισμα: περίπου 4.500 τόνοι

• Πλήρωμα: 120–130 άτομα

• Πρόωση: συνδυασμός ντιζελοκινητήρων και ηλεκτρικής πρόωσης, με έμφαση στη χαμηλή ακουστική υπογραφή

• Μέγιστη ταχύτητα: άνω των 27 κόμβων

Αισθητήρες και σύστημα μάχης

• Ραντάρ Thales Sea Fire AESA 4D, τοποθετημένο στο PSIM (Panoramic Sensor & Intelligence Module)

• Σόναρ κύτους και συρόμενο σόναρ CAPTAS-4, που προσδίδουν ισχυρό ανθυποβρυχιακό αποτύπωμα

• Πλήρως δικτυοκεντρικό σύστημα μάχης, σχεδιασμένο για ταυτόχρονη διαχείριση πολλαπλών απειλών

Οπλισμός

• Εκτοξευτές VLS A50 Sylver για βλήματα Aster 30, παρέχοντας για πρώτη φορά σε ελληνική φρεγάτα δυνατότητα αεράμυνας περιοχής

• Αντιπλοϊκοί πύραυλοι Exocet MM40 Block 3C

• Σύστημα εγγύς αντιαεροπορικής άμυνας RAM

• Τορπίλες MU90

• Δυνατότητα επιχειρήσεων με ελικόπτερο ναυτικής συνεργασίας