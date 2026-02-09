Ένας νεκρός και 13 τραυματίες από πυρκαγιά στο διυλιστήριο πετρελαίου Μπαϊτζί στο Ιράκ – Δείτε βίντεο

Πυρκαγιά ξέσπασε τη Δευτέρα (09/02) στο διυλιστήριο πετρελαίου του Μπαϊτζί, κοντά στο Τικρίτ, με αποτέλεσμα ένας εργαζόμενος να χάσει τη ζωή του και άλλοι 13 να τραυματιστούν, σύμφωνα με την αστυνομία και το υπουργείο Πετρελαίου του Ιράκ.

Οι εγκαταστάσεις βρίσκονται περίπου 180 χιλιόμετρα βόρεια της Βαγδάτης. Εργαζόμενοι στο διυλιστήριο ανέφεραν ότι είδαν ένα πτώμα στον χώρο, ενώ οι αρχές επιβεβαίωσαν τα θύματα και τους τραυματισμούς.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, δεν καταγράφηκαν σημαντικές επιπτώσεις στη λειτουργία της μονάδας.

Το ιρακινό υπουργείο Πετρελαίου ανακοίνωσε ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης.

Το διυλιστήριο του Μπαϊτζί, που βρίσκεται περίπου 200 χιλιόμετρα βόρεια της Βαγδάτης, υπήρξε στο παρελθόν η μεγαλύτερη μονάδα επεξεργασίας πετρελαίου στο Ιράκ. Υπέστη σοβαρές ζημιές στις μάχες με το ISIS το 2014, όταν οι τζιχαντιστές κατέλαβαν μεγάλα τμήματα της χώρας.

Ύστερα από εκτεταμένες εργασίες αποκατάστασης, η μονάδα επαναλειτούργησε επίσημα τον Φεβρουάριο του 2024, στο πλαίσιο των προσπαθειών για την ανασυγκρότηση των ενεργειακών υποδομών.

Τέλος, το Ιράκ συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων παραγωγών πετρελαίου διεθνώς, με τις εξαγωγές αργού να αντιστοιχούν περίπου στο 90% των κρατικών εσόδων.