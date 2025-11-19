Έλον Μασκ σε Άλμπερτ Μπουρλά στο δείπνο Τραμπ προς τιμήν του Μπιν Σαλμάν: “Ποια είναι η γνώμη σου, είναι τρομοκράτης;”

Η συζήτηση ανάμεσα στον Έλον Μασκ και τον Άλμπερτ Μπουρλά φαίνεται πως δεν πέρασε απαρατήρητη στο επίσημο δείπνο που διοργάνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ προς τιμήν του Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.

Σύμφωνα με ειδικό στην ανάγνωση χειλιών, ο Μασκ στράφηκε προς τον CEO της Pfizer και του απηύθυνε την ερώτηση: «Ποια είναι η γνώμη σου, είναι τρομοκράτης;».

Η αντίδραση του Μπουρλά, όπως περιγράφεται, ήταν εμφανώς αμήχανη. Η ανάλυση έγινε από τη Νίκολα Χίκλινγκ, η οποία εξέτασε το σχετικό απόσπασμα για τη Daily Mail. Στο ρεπορτάζ αναφέρεται επίσης ότι ζητήθηκαν σχόλια από τους εκπροσώπους των δύο ανδρών, χωρίς ωστόσο να υπάρξει άμεση ανταπόκριση.

Το δείπνο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της πρώτης επίσκεψης του μπιν Σαλμάν στον Λευκό Οίκο μετά από επτά χρόνια — μια περίοδο που σημαδεύτηκε από τη δολοφονία του δημοσιογράφου της Washington Post, Τζαμάλ Κασόγκι, το 2018.

Ο Τραμπ και η Μελάνια τον υποδέχθηκαν σε μια βραδιά με έντονο συμβολισμό. Η Πρώτη Κυρία επέλεξε πράσινο φόρεμα αξίας 3.350 δολαρίων από τον σχεδιαστή Elie Saab, μια επιλογή που θεωρήθηκε λεπτή αναφορά στα χρώματα της Σαουδικής Αραβίας.

Η παρουσία του Μασκ, ο οποίος τους τελευταίους μήνες έχει αποκαταστήσει τις σχέσεις του με τον Τραμπ, έδωσε πρόσθετη δημοσιότητα στο γεγονός. Η προκλητική του ατάκα προς τον Μπουρλά ήταν ίσως η πιο συζητημένη στιγμή της βραδιάς, αν και ειπώθηκε χαμηλόφωνα, χωρίς να έχει καταγραφεί ξεκάθαρα στον ήχο.