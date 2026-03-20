Ελληνόκτητο τάνκερ έγινε το πρώτο που πέρασε τα Στενά του Ορμούζ με ενεργό στίγμα – Μετέφερε τρόφιμα για το Ιράν

Ένα ελληνόκτητο φορτηγό πλοίο πραγματοποίησε σήμερα την πρώτη καταγεγραμμένη διέλευση προς τα δυτικά (προς τον Περσικό Κόλπο) μέσω των Στενών του Ορμούζ από τις αρχές Μαρτίου, όταν λόγω του πολέμου με το Ιράν η κυκλοφορία στα στρατηγικής σημασίας στενά περιορίστηκε δραματικά.

Το «Giacometti» της Oceanbulk πέρασε από τα Στενά με ενεργό το σύστημα AIS το οποίο μεταδίδει με ακρίβεια το στίγμα του. Είναι το πρώτο που διέσχισε τα Στενά με ενεργοποιημένο το AIS από τις 2 Μαρτίου.

Το Lloyd’s List αναφέρει ως προορισμό του το «Φορτίο τροφίμων για το Ιράν».

Πρόκειται για ελληνικής ιδιοκτησίας φορτηγό πλοίο χύδην φορτίου, τύπου panamax. Έχει σημαία Λιβερίας, χωρητικότητα 81.713 dwt και ανήκει στην ελληνική εταιρεία φορτηγών χύδην φορτίου Oceanbulk Shipping.

Τουλάχιστον άλλα εννέα πλοία έχουν χρησιμοποιήσει την ίδια διαδρομή, περιπλέοντας το νησί Λαράκ, το οποίο χρησιμοποιούν οι Φρουροί της Επανάστασης για να επιβεβαιώσει οπτικά τα πλοία που διέρχονται από τα Στενά.

Το «Giacometti» είναι το πρώτο φορτηγό χύδην φορτίου που διέρχεται με κατεύθυνση προς τα δυτικά μετά το πλοίο υπό σημαία Παναμά MLS Onyx στις 5 Μαρτίου, αν και εκείνη ήταν «σκοτεινή διέλευση», δηλαδή με το AIS απενεργοποιημένο.

Άλλα δύο φορτηγά χύδην φορτίου, το Bunun Miracle υπό σημαία Παναμά, και το Victoria υπό σημαία Λιβερίας, διέπλευσαν το στενό με κατεύθυνση προς τα δυτικά με το AIS τους ενεργοποιημένο, την 1η και 2η Μαρτίου αντίστοιχα.

Το «Giacometti» είχε δηλώσει ως προορισμό του το Μπαντάρ Ιμάμ Χομεινΐ, κοντά στα σύνορα του Ιράν με το Ιράκ, αλλά το άλλαξε σε «φορτίο τροφίμων για το Ιράν» στις 10:33 της 20ης Μαρτίου.

Το φορτηγό πλοίο πέρασε από το νησί Λαράκ σήμερα στις 10:54, ακολουθώντας μια διαδρομή παρόμοια με τον «ασφαλή διάδρομο» που καθιέρωσαν οι Φρουροί της Επανάστασης, όπως ανέφερε το Lloyd’s List.