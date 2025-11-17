Τουρκικό πλοίο με 4.000 τόνους υγραερίου χτυπήθηκε από ρωσικά πυρά στην Οδησσό – Φόβοι πως μπορεί να εκραγεί

Το τουρκικής ιδιοκτησίας πλοίο «Orinda» χτύπησαν ρωσικές δυνάμεις, ενώ αυτό ήταν αγκυροβολημένο στο λιμάνι Ισμαήλ της Ουκρανίας, στην περιοχή της Οδησσού, κοντά στα σύνορα με τη Ρουμανία.

Οι τοπικές αρχές προειδοποιούν ότι η κατάσταση είναι εξαιρετικά κρίσιμη, καθώς το πλοίο ενδέχεται «να εκραγεί ανά πάσα στιγμή».

Όπως σημειώνεται στον ιστοχώρο turkiyetoday, το εν λόγω πλοίο μετέφερε περίπου 4.000 τόνους υγραερίου (LPG), με αποτέλεσμα κατά την επίθεση να ξεσπάσει πυρκαγιά και έπειτα να χρειαστεί να εκκενωθούν γειτονικές περιοχές για λόγους ασφαλείας.

Δείτε βίντεο από την φωτιά στο πλοίο:

🔴 #LATEST — Russian forces hit Turkish-owned LPG vessel ORINDA at Ukraine’s Izmail Port, sparking fire; all 16 Turkish crew members evacuated safely pic.twitter.com/o3udO1ZEz1 November 17, 2025

Η Γενική Διεύθυνση Ναυτιλιακών Υποθέσεων της Τουρκίας επιβεβαίωσε ότι και τα 16 μέλη του τουρκικού πληρώματος απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από το πλοίο. Κανένας από αυτούς δεν τραυματίστηκε και έχουν μετακινηθεί σε ασφαλή τοποθεσία, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.

Ουκρανικά πυροσβεστικά συνεργεία έσπευσαν στο σημείο, με τις ουκρανικές αρχές να αναφέρουν ότι θα διεξαχθεί αξιολόγηση των ζημιών μόλις η πυρκαγιά τεθεί πλήρως υπό έλεγχο. Τούρκοι αξιωματούχοι πρόσθεσαν ότι παρακολουθούν στενά την κατάσταση και πως βρίσκονται σε επαφή με τις αρμόδιες ουκρανικές αρχές.

Εκκενώνεται χωριό στην περιοχή

Την ίδια στιγμή, σε κατάσταση συναγερμού τέθηκαν και οι ρουμανικές αρχές προχωρώντας στην εκκένωση του χωριού Πλαούρου αφού οι φλόγες έφτασαν σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από το χωριό.

Σύμφωνα με το ρουμανικό δίκτυο Digi24, από 100 έως 150 κάτοικοι του Πλαούρου, το οποίο βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Ισμαήλ στην όχθη του Δούναβη, απομακρύνονται προληπτικά.

Ο δήμαρχος της περιοχής Τουντόρ Τσερνέγκα δήλωσε ότι οι υπηρεσίες ασφαλείας πραγματοποιούν ελέγχους «σπίτι με σπίτι» και προχωρούν επίσης στην απομάκρυνση των ζώων, λόγω του κινδύνου μεγάλης έκρηξης.