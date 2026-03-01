Εκρήξεις στην Ιερουσαλήμ – Νέος συναγερμός για πυραύλους από το Ιράν

Εκρήξεις ακούστηκαν το βράδυ της Κυριακής (1/3) γύρω στις 9.20 τοπική ώρα στην Ιερουσαλήμ, όπου ήχησαν οι σειρήνες μετά την ανακοίνωση του στρατού για εκτόξευση ιρανικών πυραύλων προς το Ισραήλ, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων.

«Πριν από λίγο, (οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις) εντόπισαν πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς το έδαφος του κράτους του Ισραήλ», δήλωσε ο στρατός, προσθέτοντας ότι ενεργοποιήθηκε η αντιαεροπορική άμυνα για να τους αναχαιτίσει και κάλεσε τους πολίτες να σπεύσουν στα καταφύγια.

Δείτε βίντεο: