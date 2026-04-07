Εκπρόσωπος Λευκού Οίκου: Μόνο ο Τραμπ ξέρει τι θα κάνει στο Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είναι «ο μόνος» που γνωρίζει «τι θα κάνει» στο Ιράν, δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ λίγες ώρες προτού λήξει το τελεσίγραφο της Ουάσινγκτον στην Τεχεράνη.

«Το ιρανικό καθεστώς έχει διορία μέχρι τις 20.00, ώρα Ουάσινγκτον, για να αδράξει την ευκαιρία και να συνάψει συμφωνία με τις ΗΠΑ. Μόνο ο πρόεδρος (Τραμπ) γνωρίζει πού βρισκόμαστε και τι θα κάνει», είπε η εκπρόσωπος.

Το σχόλιο αυτό ήταν η απάντηση σε δύο διαφορετικές ερωτήσεις που είχαν υποβληθεί στον Λευκό Οίκο, από τον οποίο το Γαλλικό Πρακτορείο ζήτησε αφενός να διευκρινιστεί εάν ο Τραμπ σκοπεύει να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα στο Ιράν και, αφετέρου, εάν ισχύουν οι δημοσιογραφικές πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες η Τεχεράνη έχει διακόψει κάθε επικοινωνία με τις ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 12 ώρες πριν

Ρόδος: Γονείς πήραν άρρωστο βρέφος από θάλαμο του νοσοκομείου και επέστρεψε σε κρίσιμη κατάσταση

MEDIA NEWS 13 ώρες πριν

Ανθή Βούλγαρη σε Ιορδάνη Χασαπόπουλο: “Πας φιρί φιρί να χωρίσεις”

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

“Ανθρώπινες ασπίδες” σε γέφυρες και εργοστάσια μετά το τελεσίγραφο Τραμπ για αφανισμό του Ιράν – Δείτε βίντεο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1 ώρα πριν

ΠΑΣΟΚ: Fuel Pass της ταλαιπωρίας, η κυβέρνηση προσπάθησε να το εκμεταλλευτεί επικοινωνιακά

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 20 ώρες πριν

Πέντε πράγματα που δεν κάνει να πλένετε με απορρυπαντικό πιάτων

ΥΓΕΙΑ 16 ώρες πριν

Εννιά φρούτα με περισσότερες φυτικές ίνες από το μήλο