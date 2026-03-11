Εκπρόσωπος IDF: Η Χεζμπολάχ έχει εκτοξεύσει πάνω από 850 ρουκέτες και drones στο Ισραήλ, το Ιράν την έχει σπρώξει στον πόλεμο

Για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου με την εμπλοκή της Χεζμπολάχ στον πόλεμο που έχει ξεσπάσει στη Μέση Ανατολή, μίλησε το πρωί της Τετάρτης, σε δημοσιογράφους που βρίσκονται στην περιοχή, ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, Ναντάβ Σοσανί.

Στο σημείο βρέθηκαν ανταποκριτές του protothema.gr, οι οποίοι μετέφεραν όσα είπε ο Σοσανί.

«Έχουμε επεκτείνει την αμυντική μας ετοιμότητα σε όλα τα σύνορα για να προστατεύσουμε τους πολίτες και να ανταποκριθούμε στις κλιμακώσεις από όλους τους συνεργάτες του Ιράν, ειδικότερα η Χεζμπολάχ, που καθημερινά κλιμακώνει τις επιθέσεις της κατά του Ισραήλ. Έχουν εκτοξεύσει πάνω από 850 ρουκέτες και drones κατά του Ισραήλ και προσπαθούν να μετακινήσουν τις δυνάμεις τους προς τα σύνορα για να δημιουργήσουν καταστάσεις. Ακόμα και εδώ που βρισκόμαστε, στα 10 χιλιόμετρα από τα σύνορα, απειλούμαστε με πυρά» είπε ο εκπρόσωπος των IDF, αναφορικά με τις επιθέσεις που δέχεται το Ισραήλ από τη Χεζμπολάχ.

Σχολιάζοντας την εμπλοκή της λιβανέζικης οργάνωσης στον πόλεμο με το Ιράν, ο Σοσανί σημείωσε πως «το ιρανικό καθεστώς έχει σπρώξει τη Χεζμπολάχ σε αυτή την κατάσταση, Το ιρανικό καθεστώς κάνει ότι μπορεί ώστε η Χεζμπολάχ να εξυπηρετήσει τα δικά του συμφέροντα και όχι αυτά του λαού του Λιβάνου και να εκτελέσει, μέσω αυτής, τις επιθέσεις του. Είμαστε ακλόνητοι στο να πολεμήσουμε το Ιράν στα εδάφη του, καθώς και τις επεκτάσεις του στην περιοχή. Αυτή τη στιγμή, επεκτείνουμε την άμυνά μας, κάνουμε ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις ιρανικές απειλές, τόσο από το ίδιο το Ιράν, όσο και από τη Χεζμπολάχ και είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε».

Για τους στόχους που έχει θέσει το Ιράν στην αντιπαράθεση με τη Χεζμπολάχ τόνισε πως «έχουμε δείξει τα τρία τελευταία χρόνια -δεν θέλω να μιλήσω για συγκεκριμένους στόχους- πως οποιοσδήποτε απειλεί να τρομοκρατήσει το κράτος του Ισραήλ, είναι στόχος. Θα τον ψάξουμε, θα τον βρούμε και θα τον εμποδίσουμε να πετύχει την αποστολή του», ενώ πρόσθεσε πως «έχουμε μια αποστολή, να προστατεύσουμε τον λαό του Ισραήλ και αυτό δεν το κάνουμε μόνο για πέντε μέρες το χρόνο. Είμαστε εδώ για να το κάνουμε κάθε μέρα του χρόνου και αυτό μπορεί να γίνει με στρατιωτικές δυνάμεις, μπορεί να γίνει με εξοπλισμούς, μπορεί και με τα δύο. Είμαστε ανένδοτοι σε αυτό τον στόχο».

Τέλος, μίλησε για τις αναπτύξεις του ισραηλινού στρατού στα σύνορα με τον Λίβανο, λέγοντας: «Έχουμε τοποθετήσει στρατιώτες των IDF γύρω από τους λόφους στα σύνορα με τον Λίβανο για να προστατεύουν τους πολίτες από τους τρομοκράτες. Δέχονται πολλά πυρά από τη Χεζμπολάχ, αλλά αυτή είναι η αποστολή τους, να προστατεύσουν τους πολίτες, στεκόμενοι ανάμεσα σε αυτούς και στους τρομοκράτες».