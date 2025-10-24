MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Έκλεισαν αεροδρόμια της Λιθουανίας λόγω μετεωρολογικών μπαλονιών από τη Λευκορωσία

THESTIVAL TEAM

Τα αεροδρόμια του Βίλνιους και του Κάουνας έκλεισαν απόψε εξαιτίας μετεωρολογικών μπαλονιών που εισήλθαν από τη Λευκορωσία, ανακοίνωσε το υπουργείο Μεταφορών της Λιθουανίας.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, η λειτουργία των δύο αεροδρομίων ανεστάλη για λόγους ασφαλείας τουλάχιστον μέχρι τις 22:00, αφού τα ραντάρ εντόπισαν «δεκάδες μπαλόνια».

Το αεροδρόμιο του Βίλνιους είχε κλείσει προσωρινά την Τρίτη και στις 5 Οκτωβρίου όταν μπαλόνια με λαθραία τσιγάρα είχαν εισέλθει από τη Λιθουανία.

Η πρωθυπουργός της Λιθουανίας Ίνγκα Ρουγκινιένε ανακοίνωσε το κλείσιμο των δύο συνοριακών περασμάτων με τη Λευκορωσία μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής, όπως είχε προειδοποιήσει την Τετάρτη σε περίπτωση που επαναλαμβάνονταν τέτοια περιστατικά.

Η λειτουργία αρκετών ευρωπαϊκών αεροδρομίων έχει διαταραχθεί τις τελευταίες εβδομάδες, κυρίως από αγνώστου προελεύσεως drones.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

