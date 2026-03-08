Εκκενώθηκε το αεροδρόμιο του Κάνσας μετά από αναφορές για πιθανή απειλή

Σε εκκένωση προχώρησαν την Κυριακή οι Αρχές στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Κάνσας στις ΗΠΑ, έπειτα από αναφορές για «πιθανή απειλή» μέσα στο κτίριο.

Λίγο μετά τις 18:00 (ώρα Ελλάδος), όλες οι αναχωρήσεις από το αεροδρόμιο του αμερικανικού Μεσοδυτικού κόμβου σταμάτησαν, ενώ επιβάτες καταγράφηκαν να απομακρύνονται εμφανώς αναστατωμένοι, σέρνοντας τις αποσκευές τους έξω από το αεροδρόμιο και προς τον διάδρομο.

Στο σημείο βρίσκεται το FBI, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό ποια ήταν η φύση της απειλής.

Το Τμήμα Αεροπορίας του Κάνσας Σίτι δήλωσε στη Daily Mail: «Το Τμήμα Αεροπορίας του Κάνσας Σίτι γνωρίζει για μια κατάσταση στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Κάνσας Σίτι (KCI)».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Για προληπτικούς λόγους, το τμήμα έχει εκκενώσει τμήματα του τερματικού σταθμού του αεροδρομίου».

Όπως ανέφερε επίσης, «η Αστυνομία του Αεροδρομίου συνεργάζεται με το FBI για να εξακριβώσει κάθε πιθανή απειλή».

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του KCI που μίλησε στο Fox 4 KC News, οι πτήσεις που κατευθύνονται προς το αεροδρόμιο συνεχίζουν να προσγειώνονται, όμως δεν επιτρέπονται αναχωρήσεις.

Την ίδια ώρα, εκατοντάδες ταξιδιώτες ανάρτησαν βίντεο και μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από όσα εκτυλίσσονταν στο αεροδρόμιο, με ορισμένους να υποστηρίζουν ότι ειδικά σκυλιά ανίχνευσης βομβών πραγματοποιούν ελέγχους στους χώρους του τερματικού και στους διαδρόμους.