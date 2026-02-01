MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

“Είπε το… ναι”: Η πρόταση γάμου του ζευγαριού κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα – Δείτε το βίντεο

THESTIVAL TEAM

Ένας γκέι φίλαθλος της Κολωνίας όμως, θεώρησε ότι κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού της αγαπημένης του ομάδας στην Bundesliga απέναντι Βόλσμπουργκ, ήταν η ιδανική στιγμή, προκειμένου να απευθύνει στον άνθρωπο της ζωής του ένα κρίσιμο ερώτημα.

Προφανώς, συνομίλησε με τους υπεύθυνους του «RheinEnergieStadion» και πήρε την σχετική άδεια, ώστε να τον κρατήσει από το χέρι και οι δύο τους πριν τη σέντρα, μπροστά σε κοινό δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων, διέσχισαν τον αγωνιστικό χώρο.

Τον ρώτησε…: «Θα με παντρευτείς»; Το ρίσκο ήταν τεράστιο, αλλά είχε προβλέψει όπως φαίνεται ορθώς ότι θα αποσπάσει το πολυπόθητο «ναι». Κι έτσι έγινε!

Ο σύντροφός του τον είδε να γονατίζει, τον άκουσε να του λέει ένα ρομαντικό ποίημα και εντέλει δέχθηκε με χαρά, χαρίζοντάς του κι ένα «καυτό» φιλί. Τα social media του γερμανικού κλαμπ, απαθανάτισαν τη στιγμή και φυσικά δημοσίευσαν ένα βίντεο που έγινε viral.

Μάλιστα, οι άνθρωποι της Κολωνίας είχαν τοποθετήσει κι έναν δίσκο με μπύρες δίπλα στον γκέι φίλαθλο που έκανε την πρόταση γάμου, τις οποίες οι δύο τους ήπιαν μετά την επική στιγμή, που σίγουρα θα θυμούνται για πάντα.

Δείτε το βίντεο της πρότασης γάμου:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

