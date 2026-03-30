“Είμαστε έτοιμοι”: Η NASA προγραμματίζει για την 1η Απριλίου την εκτόξευση της αποστολής Artemis II

Η NASA διατηρεί ως στόχο την 1η Απριλίου για την εκτόξευση της αποστολής Artemis 2, της πρώτης επανδρωμένης πτήσης προς τη Σελήνη μετά από περισσότερα από 50 χρόνια, διαβεβαιώνοντας ότι δεν υπάρχουν τεχνικά ζητήματα που να απειλούν το χρονοδιάγραμμα. Το μοναδικό αβέβαιο στοιχείο παραμένει ο καιρός.

Η αμερικανική διαστημική υπηρεσία επιβεβαίωσε ότι το «παράθυρο» εκτόξευσης ανοίγει την Τετάρτη 1 Απριλίου στις 18:24 (τοπική ώρα ΗΠΑ) και διαρκεί δύο ώρες, με εναλλακτικές ημερομηνίες έως τις 6 Απριλίου σε περίπτωση καθυστέρησης.

Σύμφωνα με την υπηρεσία, η αποστολή έχει περάσει επιτυχώς τον κρίσιμο έλεγχο ετοιμότητας πτήσης πριν από τη μεταφορά του πυραύλου Space Launch System (SLS) στην εξέδρα εκτόξευσης στις 20 Μαρτίου, χωρίς να έχουν εντοπιστεί εκκρεμότητες ή τεχνικοί κίνδυνοι.

Η αναπληρώτρια επικεφαλής της διεύθυνσης ανάπτυξης εξερευνητικών συστημάτων της NASA, Λόρι Γκλέιζ, εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξη, τονίζοντας ότι όλα τα συστήματα λειτουργούν ομαλά.

«Όλες οι επιχειρησιακές διαδικασίες εξελίσσονται πολύ ομαλά. Τα συστήματα πτήσης, τα επίγεια συστήματα, οι ομάδες εκτόξευσης και επιχειρήσεων είναι έτοιμες. Και το πλήρωμα είναι κάτι παραπάνω από έτοιμο», δήλωσε.

Όπως σημείωσε, μικρά τεχνικά ζητήματα που προκύπτουν αντιμετωπίζονται άμεσα και δεν επηρεάζουν την πορεία προς την εκτόξευση.

Παρά τη συνολική ετοιμότητα, ο βασικός παράγοντας αβεβαιότητας είναι οι καιρικές συνθήκες, καθώς υπάρχει πιθανότητα 20% για υπέρβαση των ορίων εκτόξευσης λόγω νεφώσεων σε χαμηλά στρώματα της ατμόσφαιρας.

Η αποστολή και οι στόχοι

Η Artemis 2 θα αποτελέσει την πρώτη επανδρωμένη αποστολή του προγράμματος Artemis, το οποίο στοχεύει στην επιστροφή ανθρώπων στη Σελήνη και τη δημιουργία μόνιμης παρουσίας εκεί.

Στην αποστολή θα συμμετάσχουν οι αστροναύτες της NASA Ριντ Γουάιζμαν, Βίκτορ Γκλόβερ και Κριστίνα Κοχ, καθώς και ο Καναδός αστροναύτης Τζέρεμι Χάνσεν.

Το πλήρωμα θα πραγματοποιήσει μια δεκαήμερη πτήση γύρω από τη Σελήνη με το διαστημόπλοιο Orion, χωρίς να εισέλθει σε σεληνιακή τροχιά.

Εφόσον η αποστολή Artemis 2 ολοκληρωθεί επιτυχώς, θα ανοίξει ο δρόμος για την Artemis 3, η οποία θα δοκιμάσει κρίσιμες διαδικασίες σύνδεσης σε τροχιά και θα προετοιμάσει το έδαφος για την Artemis 4, την πρώτη επανδρωμένη προσελήνωση μετά την εποχή του προγράμματος Apollo.

«Βρισκόμαστε πολύ, πολύ κοντά -και είμαστε έτοιμοι», κατέληξε η Λόρι Γκλέιζ.

NASA

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

