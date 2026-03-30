Εικόνες αποκάλυψης στην Αυστραλία: Ο ουρανός "βάφτηκε" κόκκινος λόγω του κυκλώνα Narelle – Δείτε βίντεο

Ένα απόκοσμο θέαμα αντίκρισαν οι κάτοικοι της Δυτικής Αυστραλίας, όταν ο ουρανός βάφτηκε σε βαθύ κόκκινο χρώμα καθώς ο τροπικός κυκλώνας Narelle πλησίαζε τις ακτές της περιοχής.

Το φαινόμενο, που καταγράφηκε σε εντυπωσιακά βίντεο και φωτογραφίες, δημιούργησε σκηνικό που πολλοί χαρακτήρισαν «αποκαλυπτικό», προκαλώντας δέος, αλλά και ανησυχία.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, η ατμόσφαιρα γέμισε με πυκνή σκόνη, ενώ το φως του ήλιου φιλτραρίστηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να κυριαρχούν έντονες κόκκινες και πορτοκαλί αποχρώσεις.

«Έξω είναι απίστευτα απόκοσμα και τα πάντα είναι καλυμμένα με σκόνη», ανέφερε χαρακτηριστικά το Shark Bay Caravan Park, ένας τουριστικός χώρος διαμονής για κάμπινγκ και τροχόσπιτα που βρίσκεται στην περιοχή Shark Bay της δυτικής ακτής της Αυστραλίας, σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, περιγράφοντας την πρωτόγνωρη εμπειρία.

Οι ειδικοί αποδίδουν το φαινόμενο στη σκέδαση του φωτός στην ατμόσφαιρα.

Τα μικρότερα μήκη κύματος, όπως το μπλε, διαχέονται πιο εύκολα, ενώ τα μεγαλύτερα, όπως το κόκκινο και το πορτοκαλί, παραμένουν ορατά όταν το φως διαπερνά πυκνά στρώματα σκόνης.

Παρά την ένταση του φαινομένου, η εικόνα άλλαξε μέσα σε δύο μόλις ημέρες.

Όπως ανέφεραν οι υπεύθυνοι του χώρου, ο ουρανός επανήλθε στο γνώριμο γαλάζιο του, αν και η περιοχή παρέμεινε καλυμμένη με λεπτή σκόνη, υπενθυμίζοντας τη δύναμη των ακραίων καιρικών φαινομένων.

